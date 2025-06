Gussy Lau revela su interés en colaborar con Belinda y Cazzu, mientras busca liberarse de Pepe y Ángela Aguilar

Gussy Lau no descarta colaborar con Belinda y Cazzu. (Reuters / Instagram)

El compositor Gussy Lau se mantiene en el centro de atención mediática tras expresar su interés en colaborar con algunas de las figuras femeninas más destacadas de la música latina, Belinda y Cazzu, dejando claro que no descarta proyectos junto a ellas a pesar de la notoriedad de sus vidas personales en los últimos meses.

Por supuesto, lo anterior despierta el interés de muchas personas, ya que Lau es, además de un afamado compositor ganador de importantes reconocimientos como el Grammy, una ex pareja sentimental de Ángela Aguilar.

En reciente conversación con TVyNovelas, Gussy Lau fue consultado sobre la posibilidad de unir fuerzas con Belinda, reconocida por su consolidada trayectoria en el pop, así como con Cazzu, quien goza de gran popularidad en la escena urbana argentina. Ante esto, el compositor se mostró abierto y elogió a ambas intérpretes.

“Claro que sí, con Belinda sí, le tengo mucho respeto, yo estoy abierto a eso. Yo soy compositor, no soy sólo de un artista”, especificó.

Belinda reaccionó al sold out de Cazzu en el Auditorio Nacional. (@belipop / YouTube Cazzu)

También ofreció su postura sobre una posible colaboración con Cazzu, reiterando su preferencia por evitar confrontaciones líricas o “tiraderas”.

“Tendría que escucharla, pero no lanzaría algo como de problemas, ni de tiradera. Definitivamente las canciones tienen que ser sobre vivencias”, comentó.

Gussy Lau acumula varios éxitos en el regional mexicano, pero desde 2022 su vida personal ocupó los reflectores después de la filtración de fotografías que evidenciaron su relación sentimental con Ángela Aguilar.

El vínculo amoroso provocó una fuerte reacción en el entorno artístico y familiar de la artista, en especial por la diferencia de edad entre ambos. Tras el escándalo, Lau reconoció complicaciones para avanzar en su desarrollo profesional derivadas de compromisos contractuales con Pepe Aguilar, padre de Ángela.

Gussy Lau envió mensaje a Pepe Aguilar (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México/IG Angela Aguilar)

“Pasó la polémica, estuvimos de abril a julio todavía, nosotros concluimos en buenos términos, pero pues simplemente ya no hubo comunicación. Imagínate, desde entonces ya no hablo con Pepe. Todo es mediante abogados para la liberación de mi contrato”, precisó.

La relación sentimental y su posterior ruptura causaron revuelo no solo en medios de espectáculo, sino también en redes sociales. En abril de 2022, imágenes de momentos íntimos entre el compositor y Ángela Aguilar fueron difundidas sin consentimiento, lo que derivó en una respuesta pública de la cantante.

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Ángela expresó abiertamente el dolor que le provocó la situación: “Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo no pensé, ¿qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso”.

Gussy Lau y Christian Nodal en el escenario de los Latin Grammy en 2019 (Foto: Instagram)

En aquel momento, la artista optó por buscar refugio en su círculo familiar y realizó un viaje por Europa acompañada de sus seres cercanos. Gussy Lau, mientras tanto, continuó trabajando dentro de los límites que marcaban sus contratos, poniendo en pausa algunos de sus proyectos personales.

Además de abordar su relación laboral con Pepe Aguilar, Lau admitió que, pese a la distancia con antiguos colaboradores, mantiene su admiración por otros artistas, entre ellos Christian Nodal.

“No soy fan de su relación”, dijo respecto a la pareja conformada por Nodal y Ángela, “pero sí de su música”, calificando a Nodal como uno de sus intérpretes favoritos.