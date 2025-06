Carlos Rivera revela que hizo llorar a los doctores tras el nacimiento de su hijo León

Carlos Rivera cantó "Te esperaba" durante el nacimiento de su hijo León, dejando a todo el equipo médico conmovido (Instagram/@cynoficial)

Carlos Rivera reveló detalles inéditos sobre el nacimiento de su hijo León, un momento que marcó profundamente su vida personal y profesional. Durante el parto, el reconocido cantante mexicano interpretó en vivo su canción “Te esperaba”, conmoviendo a todo el personal médico presente en el quirófano, quienes no pudieron contener las lágrimas ante la emotividad del momento.

Según explicó Rivera en una entrevista para el podcast “Seres Cromáticos” de Dani Valle, esta canción, que se ha convertido en un himno para los nacimientos, fue la banda sonora del inicio de la vida de su primogénito.

El nacimiento de León, fruto de su relación con la también cantante y conductora Cynthia Rodríguez, tuvo lugar en agosto de 2023. La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales con una imagen del pie del bebé y un mensaje lleno de amor:

“Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti… Nuestro amado León, solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte”. Desde entonces, ambos han mantenido la privacidad de su hijo, limitando las publicaciones en redes sociales.

La llegada de León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, marcó un antes y un después en la vida del cantante mexicano (Ig carlosrivera)

En la entrevista, Carlos Rivera relató cómo se preparó para que su voz fuera lo primero que escuchara su hijo al nacer.

“Se la canté a mi hijo para que naciera, me dijeron: ‘Ahora sí, ahí viene’, le pusieron play y empiezo a cantar, y ahí salió, fue súper bonito”, recordó el intérprete. La canción “Te esperaba”, que acumula millones de reproducciones en plataformas como TikTok, es ampliamente utilizada en videos que celebran nacimientos, pero esta fue la primera vez que el equipo médico la escuchó en vivo.

“El doctor, las enfermeras y todos se les salían las lágrimas y me decían: ‘Es que esta canción siempre la ponen en los nacimientos, pero es la primera vez que la escuchamos en vivo’”, compartió el cantante.

León escuchó por primera vez "Te esperaba" de la voz de su padre al llegar al mundo, creando un momento único y especial (Instagram/@carlosrivera)

La conexión entre Carlos Rivera y su hijo a través de la música no se detuvo en ese momento. Según el artista, León, quien actualmente tiene un año y diez meses, escucha “Te esperaba” todas las noches antes de dormir, convirtiéndose en su canción de cuna.

Este vínculo musical se ha extendido al nuevo álbum del cantante, titulado “¿Qué significa el amor?”, en el que incluyó un tema dedicado especialmente a su hijo. La canción, llamada “La mejor canción”, es una declaración de amor que refleja la profunda conexión entre padre e hijo.

La canción "Te esperaba", himno de los nacimientos, fue interpretada en vivo por Carlos Rivera en el parto de su hijo (Ig: @carlosrivera)

Rivera explicó que la inspiración surgió de los momentos en los que sostenía a León en brazos tras su nacimiento. “Le empecé a decir que era lo mejor que había hecho en mi vida, le dije que era mi mejor concierto que he dado, la mejor canción que he escrito, y casi dos años después, hice este tema y la titulé así, no porque sea la mejor canción, sino porque él es la mejor canción”, detalló.