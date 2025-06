Sicario confesó que líder del CJNG ordenó asesinato de Ciro Gómez Leyva: “Era un encargo del señor Mencho”

Uno de los implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva declaró que el ataque fue ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Infobae México | Jovani Pérez)

Después de casi dos años de investigación, el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva llegó a un punto clave con las sentencias dictadas contra dos de los implicados. Durante las audiencias judiciales, se reveló por primera vez quién habría ordenado el ataque: según la confesión de uno de los sicarios, fue un “encargo del señor Mencho”, en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La declaración fue leída en audiencia por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), durante las audiencias celebradas este martes 10 de junio.

El periodista fue atacado la noche del 15 de diciembre de 2022, a 200 metros de su domicilio, tras salir de un foro de grabación de su noticiero nocturno, en la colonia Florida, Ciudad de México. Dos sujetos en motocicleta le dispararon en al menos nueve ocasiones. Gómez Leyva salvó la vida gracias al blindaje de su camioneta.

CJNG detrás del ataque

Durante las audiencias de procedimiento abreviado, Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, y Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, se declararon culpables de los delitos de tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada, en un acuerdo que les permitió recibir penas reducidas.

El juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dictó hoy una sentencia de 12 años de prisión para El Pool y 14 años para El Bart.

La declaración de El Pool, rendida el 1 de abril de 2025, fue leída durante la audiencia por el fiscal Sánchez Pérez del Pozo. En ella, el acusado relató que participaron en una reunión en el domicilio de Armando Escárcega Valdez, alias El Patrón, ubicado en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México.

El Patrón, identificado como autor intelectual del crimen, les entregó una fotografía de Gómez Leyva y afirmó que el atentado era “un encargo del señor Mencho”.

Según las declaraciones judiciales presentadas por la FGR, los autores materiales del atentado fueron enviados semanas después a un centro de entrenamiento del CJNG en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde fueron instruidos en el uso de armas por un sujeto identificado como El Primo, de nacionalidad colombiana. El campamento, ubicado en una zona serrana, albergaba también a hombres provenientes de Guatemala y El Salvador.

También se identificó a otros miembros de la célula criminal: Juan Antonio Cisneros, alias El Dedotes, e Israel Jiménez Ávila, alias El Yeyé, quienes, junto con El Bart, recibieron el mismo adiestramiento en Ciudad Guzmán.

Se reveló que los implicados viajaron el 18 de noviembre de 2022 a Ciudad Guzmán y apagaron sus celulares al llegar, como medida para evitar rastreos. Volvieron a la capital mexicana el 13 de diciembre, dos días antes del atentado.

Después del entrenamiento, El Bart retornó a la Ciudad de México. La FGR acreditó que él fue quien disparó contra el periodista desde una motocicleta en movimiento. Según la reconstrucción oficial, el ataque fue premeditado, con el objetivo de asesinarlo en un punto específico de su trayecto habitual; los atacantes ya habían estudiado sus rutinas.

Durante el juicio, el asesor jurídico de Gómez Leyva, Francisco Javier Esquinca Cuevas, aceptó que los condenados no fueran obligados a pagar reparación del daño, en virtud de su admisión de culpabilidad. Sin embargo, El Bart deberá cubrir una multa de 45.993 pesos y ambos sentenciados tienen suspendidos sus derechos políticos y civiles mientras permanezcan en prisión.

Ciro Gómez Leyva: “Ustedes nos metieron en este juego”

El periodista Ciro Gómez Leyva, de 67 años, se pronunció sobre el fallo judicial a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Agradeció el trabajo de las autoridades y de su equipo legal, y expresó que no sentía agravio personal hacia los atacantes, aunque tampoco alegría.

“No hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”, escribió.

También reconoció el trabajo inicial de la policía capitalina y el manejo del caso por parte de la FGR, mencionando a Omar García Harfuch, y a los fiscales Sara Irene Herrerías Guerra y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Además, agradeció públicamente a sus abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Francisco Javier Esquinca.

“Mi error fue no matarlo”: confesión de El Bart

En julio de 2024, El Bart ofreció una entrevista desde prisión a Saskia Niño de Rivera, donde afirmó que su “peor error” fue no haber logrado asesinar al periodista. Dijo que confiaba en que podría escapar impune como en otros crímenes cometidos en el país. “Muerto, libre, con dinero, ese era mi pienso”, confesó.

En la conversación, también reconoció haber asesinado a más de 20 personas y explicó que evitaba consumir drogas antes de los ataques para mantener claridad mental.