Poncho de Nigris le habría pedido una disculpa pública a su mamá para recuperar su relación

Doña Lety aseguró que quiere recuperar a su hijo y sus nietos. Créditos: IG, leticiagdenigris - ponchodenigris

Desde hace unas semanas el conflicto familiar entre Poncho de Nigris y su mamá, Leticia Guajardo, volvió a tomar protagonismo en el mundo de los espectáculos.

La situación familiar tomó fuerza luego de que Doña Lety asegurara que su hijo no quería pagar la fiesta de XV años de su primogénita Ivanna.

Dichas declaraciones fueron consideradas la gota que derramó el vaso y detonaron más su distanciamiento, pues de Nigris aseguró que su progenitora era una persona que le hacía daño.

"Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina”, dijo anteriormente en un encuentro con varios medios.

Poncho de Nigris se molestó con su mamá por las declaraciones sobre los xv años de su hija Ivanna. (Captura: La Casa de los Famosos México // IG: @lucygza)

Debido a que el influencer mexicano no dudó al compartir dicha decisión, reveló que aceptaría si en el proceso alguno de los dos perdía la vida: “Ya no quiero ver a mi mamá y si me muero o se muere en el proceso, ni modo“, agregó.

Mamá de Poncho de Nigris busca la reconciliación familiar

Durante el programa de “Gente Regia”, Ramiro Cantú dio a conocer que Poncho de Nigris y su mamá se habían reconciliado a cambio de que Doña Lety le ofreciera una disculpa pública.

“Ya pasó mucho tiempo, ya es hora de limar asperezas, aparte de todo por chismes yo nunca he dado entrevistas. En tiktok me han sacado todo”, expresó para el programa,

Y agregó: “Sinceramente yo lo hago por mí, porque es mi hijo y nos llevamos muy bien. Yo lo extraño demasiado y a mis nietos más”.

Mamá de Poncho de Nigris culpó a Marcela Mistral del distanciamiento de su hijo. Crédito: Poncho de Nigris, YouTube.

Debido a que anteriormente también se habló de una enemistad entre la señora y Marcela Mistral, confesó que no tiene problemas para recibirla en su casa, pero desconoce la postura de su nuera.

“Por mi hijo voy a hacer todo”, puntualizó.

¿Qué dijo anteriormente sobre Marcela Mistral?

Tras su conflicto con Poncho de Nigris, Guajardo acusó a Marcela Mistral de ser la culpable de su distanciamiento, por lo que en una ocasión arremetió contra ella.

“Te felicito Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia”, expresó en sus redes sociales.

“Vas a ver cómo te va a ir con Poncho”, añadió.

Marcela Mistral y Poncho de Nigris. (Marcela Mistral)

Entre dimes y diretes sobre su reconciliación, Leticia Guajardo dejó entrever que podría ser parte de los participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.