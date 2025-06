Becas Benito Juárez: ¿Quiénes reciben su pago hoy miércoles 11 de junio?

El depósito se realiza en la Tarjeta del Banco del Bienestar para estudiantes de preparatoria o bachillerato público

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) continúa con la dispersión de recursos correspondientes al segundo bimestre del año (mayo-junio 2025) para estudiantes de preparatoria y bachillerato en México.

Hoy, miércoles 11 de junio, nuevos beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior recibirán su pago directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben el pago este miércoles?

De acuerdo con el calendario de pagos vigente, hoy corresponde el depósito a quienes su apellido paterno inicia con la letra G y estudiantes que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar activa y que fueron bancarizados antes del cierre de mayo.

Además, algunos alumnos que completaron su registro durante la jornada de entrega de tarjetas del 28 de abril al 31 de mayo podrían comenzar a visualizar su depósito entre esta semana y la próxima.

El pago se realiza de forma paulatina, por lo que si aún no lo has recibido, es recomendable consultar diariamente el estatus a través del Buscador de Estatus con tu CURP.

¿Cuánto depositan?

Para estudiantes de nivel medio superior —ya sea en modalidad escolarizada o mixta en escuelas públicas—, el apoyo económico es de mil 900 pesos bimestrales, monto que cubre 10 meses del ciclo escolar 2024-2025, excluyendo julio y agosto por ser periodo vacacional.

El depósito puede llegar hasta un mes después de la entrega de la tarjeta, por lo que es importante guardar el plástico y el acuse de entrega, ya que son necesarios en caso de reclamación o aclaración.

¿Qué hacer si no recibiste tu tarjeta o el pago?

Si no obtuviste tu tarjeta durante el periodo establecido o no has recibido el depósito, la CNBBBJ recomienda enviar un correo a educar.transformar@becasbenitojuarez.gob.mx, con el asunto:

NOMBRE COMPLETO + Beca “Benito Juárez”, y en el cuerpo del mensaje incluir:

Nombre completo

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela

Número telefónico

Estado donde resides

Compromiso con la educación

El programa de Becas Benito Juárez, impulsado ahora bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo principal evitar la deserción escolar y garantizar que todos los jóvenes del país concluyan sus estudios de bachillerato.

La CNBBBJ ha reiterado que el programa es universal para todos los alumnos de media superior inscritos en escuelas públicas en el ciclo 2024-2025, y continuará fortaleciendo sus estrategias de bancarización y pago.

Mantente al tanto de las fechas de pago, próximos registros en línea y comunicados oficiales a través de las redes sociales verificadas de @BecasBenito y del sitio oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.