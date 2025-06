¿Por qué Benito Juárez rechazó el nombramiento de Benemérito de las Américas?

Benito Juárez realizó su entrada triunfal el 15 de julio de 1867 luego de derrotar a la Segunda Intervención Francesa y al imperio de Maximiliano. Crédito: Wikimedia Commons/Arriaga33

Benito Juárez, reconocido como el “Benemérito de las Américas”, es una figura clave en la historia de México durante el siglo XIX, destacándose por su firme defensa de los valores republicanos y su lucha por la soberanía nacional.

En 1867, el Gobierno de República Dominicana otorgó el título de “Benemérito de las Américas” a Benito Juárez, en reconocimiento a su papel fundamental en la restauración de la República en México. Este nombramiento se produjo tras la derrota del Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo, y el término de la Segunda Intervención Francesa.

Sin embargo, este no fue el único título que recibió Benito Juárez relacionado a su lucha durante la Segunda Intervención Francesa, en 1865, dos años antes de la restauración de la república, tuvo uno similar por el Congreso de Colombia.

Benito Juárez fue nombrado Benemérito de las Américas por el Congreso de República Dominicana. Crédito: Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

El 2 de mayo de 1865 el Congreso de Colombia emitió un decreto donde, debido a “la abnegación y de la incontrastable perseverancia (...) en la defensa de la independencia y libertad de su Patria” del entonces presidente de México, Benito Juárez, se tuvo a bien llegar a la resolución de que el político oaxaqueño “ha merecido bien de la América”.

Además de ese nombramiento, el decreto indica que el retrato de Benito Juárez debe de ser conservado en la biblioteca nacional con la leyenda que dice, además de su nombre, lo siguiente: “El Congreso de 1865, le tributa, en nombre del pueblo de Colombia, este homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México”.

El decreto llegó a las manos de Benito Juárez con una carta de Manuel Murillo, entonces presidente de Colombia, donde llama a su homólogo mexicano “amigo” y le expresa que “Al remitiros este acto legislativo, (...), séame permitido expresaros mi propia admiración por vuestras virtudes, por el ejemplo que habéis dado.”

Benito Juárez creía que solamente estaba cumpliendo con su deber al organizar la defensa de la república frente al imperio de Maximiliano y las tropas francesas. Crédito: INEHRM

El 9 de septiembre de 1865, en uno de los momentos más difíciles de la resistencia republicana contra los franceses, Benito Juárez le escribió al presidente colombiano Manuel Murillo una carta donde, además de llamar al político “amigo”, agradece el nombramiento, pero considera que:

“Esta honra que el Congreso se ha dignado hacerme, la recibo con tanta mayor gratitud, cuanto más creo no merecerla. Yo no he hecho sino procurar cumplir mis deberes que, para el funcionario público lo mismo que para todo ciudadano, son más sagrados en las épocas de infortunios de la patria.”

Más adelante, en la carta, agradece el interés del pueblo colombiano en la causa de la república mexicana y concluye deseándole el bienestar y la prosperidad a Colombia.