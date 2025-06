Atento: estos apoyos económicos en Tarjeta del Bienestar suspenden pagos en junio y julio por vacaciones

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior de escuelas públicas. (X/@Beca)

Durante el periodo vacacional de verano, diversos programas sociales del gobierno federal en México suspenden temporalmente la entrega de apoyos económicos, especialmente aquellos dirigidos a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

Esta medida, implementada de manera recurrente en años anteriores, responde a la lógica administrativa de concentrar los pagos en los meses activos del calendario escolar, dejando sin depósitos a los beneficiarios durante julio y agosto.

Uno de los programas afectados es la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, destinada a estudiantes de preparatoria y bachillerato en escuelas públicas.

La pensión para los adultos mayores continúa con sus pagos regulares. Infobae/Jovani Pérez

Esta beca, que otorga 1 mil 900 pesos bimestrales, se suspende en los meses en que no hay clases regulares, como julio y agosto, y retoma los pagos una vez iniciado el siguiente ciclo escolar. El calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha confirmado esta suspensión de manera reiterada desde años anteriores.

De manera similar, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que entrega 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura en instituciones públicas de educación superior, también interrumpe sus pagos durante el receso escolar.

Este programa tiene como objetivo combatir el abandono escolar por razones económicas, pero sus reglas de operación están ligadas al calendario académico, lo que implica la omisión de transferencias durante las vacaciones largas.

Otro caso es el de las Becas para el Bienestar de las Familias de Educación Básica “Rita Cetina”, dirigidas a familias en condiciones de pobreza con hijos inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria o secundaria.

Las becas dirigidas a apoyar a los estudiantes suspenden sus pagos durante las vacaciones debido a que no haya clases en ese período. X/@Beca

Aunque el apoyo (el cual depende del nivel escolar en el que se encuentre el estudiante) también es bimestral, los pagos suelen concentrarse en los primeros meses del año y antes del cierre del ciclo escolar, quedando inactivos en el bimestre julio-agosto.

De acuerdo con comunicados oficiales, esta dinámica no es nueva: se repitió en años como 2022, 2023 y 2024. La explicación oficial es que las becas se otorgan para apoyar la permanencia escolar durante los periodos de clases, por lo que no se contemplan transferencias cuando no hay actividad académica.

En contraste, otros programas del bienestar no relacionados con el ciclo escolar, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, continúan con normalidad durante el verano. Estos esquemas operan con base en bimestres fijos a lo largo del año, sin interrupciones por periodos vacacionales.

Se recomienda a los beneficiarios de becas educativas estar atentos a los comunicados oficiales, así como consultar regularmente los canales verificados de los programas del gobierno federal para conocer los calendarios de pago actualizados y evitar confusiones sobre los depósitos en los meses de inactividad escolar.