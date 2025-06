¿Van contra Ángela Aguilar? Belinda, Kenia Os y Danna se unen para celebrar el éxito de Cazzu en México

Kenia Os, Belinda y Danna aplauden el éxito de Cazzu en México. (Instagram)

Durante el lanzamiento oficial de Indómita, el nuevo álbum de estudio de Belinda, se vivió una noche especial no sólo por la música sino también por los mensajes de apoyo entre artistas de la industria. Sobre todo porque se dio una unión inesperada hacia Cazzu.

A la presentación, realizada en un exclusivo recinto de la Ciudad de México, asistieron personalidades como Danna Paola y Kenia OS, quienes, además de celebrar el regreso musical de Belinda, aplaudieron los recientes logros de Cazzu, la cantante argentina que está conquistando México con su gira Latinaje.

El anuncio del sold out en varias fechas de los conciertos de Cazzu, incluida una segunda fecha en el Auditorio Nacional, desató una ola de reacciones en el ámbito del entretenimiento.

Belinda, Danna Paola y Kenia OS no dudaron en expresar su admiración por la cantante, destacando el recibimiento que ha tenido por parte del público mexicano.

“Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales, qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, comentó Belinda a varios medios de comunicación durante su llegada al evento.

Por su parte, Danna Paola, conocida por ser reservada en este tipo de temas, no ocultó sus palabras de afecto hacia la argentina: “Yo a Cazzu la amo. Me parece una mujer increíble, talentosísima y como todas en esta industria, viene la revolución de las mujeres”.

La cantante subrayó el impacto que representa la sororidad en la música y cómo esta transformación beneficia a las nuevas generaciones.

Sin embargo fue Kenia Os, otra de las invitadas de honor, quien dio a atender que en un futuro no muy lejano podría darse una colaboración entre ella, Belinda y Cazzu.

“Es algo que podría darse pronto”, señaló ante los medios, dejando abiertas expectativas, teorías y demás, sobre un trabajo conjunto.

Las tres cantantes coincidieron en que los tiempos para rivalidades entre mujeres han quedado atrás. Durante la presentación de Indómita, Belinda, Danna Paola y Kenia OS compartieron su visión de crear un entorno de apoyo en la industria musical femenina.

El éxito de Cazzu en México es para ellas un reflejo de cómo las colaboraciones y la solidaridad pueden cambiar narrativas hostiles por proyectos colaborativos marcados por el respeto.

¿Y Ángela Aguilar?

Belinda y Cazzu comparten una conexión particular: ambas tuvieron una relación sentimental con Christian Nodal, lo que en su momento generó comentarios en redes.

De hecho, hace algunos meses se difundió información no confirmada, más que por algunos periodistas, que durante su encuentro en Premios Lo Nuestro, Ángela Aguilar se levantó de su asiento para no ver la presentación de Belinda. De igual forma habría pedido no ensayar junto con ella.

Lo anterior presuntamente habría comenzado una tensa situación entre las cantantes, lo que ha llevado a muchos a suponer que su apoyo hacia Cazzu, forma parte de una alianza estratégica en contra de Aguilar.

La unión inesperada entre estas mujeres ha puesto a muchos a dudar si del club, ahora formado por Kenia Os, Danna y Belinda, podría quedar fuera Ángela Aguilar, una figura polémica que ha sido duramente criticada por el público.

A pesar de lo que los fans de las cantantes puedan suponer, la misma Cazzu recientemente se expresó con admiración hacia la hija de Pepe Aguilar. Cuando le preguntaron si no le guardaba cierto rencor por todo el tema relacionado con Nodal ella dijo que “no tiene bronca”.

“No me da bronca nada, yo no la juzgo. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho me encanta, si son felices me encanta”, dijo Cazzu con una sonrisa.