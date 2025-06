“Soy intachable”: Javier Ceriani niega haber sido denunciado de secuestro por Fernando Gamboa, ex de Imelda Tuñón

(YT Addis Tuñón/IG Javier Ceriani)

En medio de la polémica que envuelve a Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y a su ex Fernando Gamboa, el conductor Javier Ceriani negó de forma tajante que exista alguna denuncia en su contra por secuestro.

La controversia comenzó a escalar en redes y algunos canales de YouTube, donde se señaló presuntamente a Ceriani de haber sido denunciado por extorsión y secuestro, en el contexto de una entrevista realizada hace unos días.

Javier Ceriani niega que exista una denuncia en su contra

El pasado 6 de junio, en su programa de YouTube , Ceriani fue enfático: “No hay ningún tipo de denuncia, ni de extorsión o secuestro contra Javier Ceriani. Cualquier youtuber, periodista que asegure que esto existe hasta el día de hoy y mañana Fernando Gamboa quiere denunciarme, como yo lo voy a denunciar, lo puede hacer, pero hasta el día de hoy no hay denuncia”.

El comunicador afirmó que se ha montado una campaña en su contra basada en desinformación. “Han levantado falso testamento, han difamado a un periodista”, señaló, y añadió que cualquier plataforma que publique como titular “Denuncian a Javier Ceriani” estaría incurriendo en una falsedad. “Lo cual puedo tomar yo acciones legales”, advirtió.

La viuda de Julián Figueroa pidió el apoyo de sus seguidores para denunciar la cuenta de Javier Ceriani

¿Qué dijo Fernando Gamboa en el canal de Addis Tuñón?

Todo comenzó cuando Fernando Gamboa, expareja de Imelda Tuñón, habló en el canal de Youtube de Addis Tuñón.

En el video, el hombre relató presuntas irregularidades y presiones que habría vivido para darle una entrevista a Ceriani hace unos meses.

“Me mandaron a los policías, dos días antes de que me dieran a dar la entrevista de esta persona que me estaba quemando, diciendo que era drogadicto, que el amante... cuando ni siquiera me conoce, no soy esa clase de gente”, declaró.

Gamboa denunció también haber sido supuesta víctima de lo que consideró un intento de intimidación: “Ese día estuve con llamadas, que me decía mi secretaría: están unos tipos, pero no te quieren dar citatorio. Cuando tienes denuncia real te dan un citatorio (...) todo era fake”.

(YT Javier Ceriani/Instagram)

Agregó que su despacho fue visitado por presuntos policías: “Me querían subir a una patrulla y sembrar droga (...) después me sacaron 300 y luego 50 en efectivo, luego me estuvieron jodiendo”. De acuerdo con sus palabras, esta situación fue el motivo por el que decidió interponer una denuncia.

“Se va a la Fiscalía de antisecuestros, porque lo que me intentaron hacer fue un secuestro (...) es lo que me querían hacer y después se iban a tomar de eso para decir que Imelda estaba con un narcomenudista, yo me logré safar, pero me costó”.

Ceriani responde: “No voy a tolerar ninguna mentira más en mi nombre”

Ante estas declaraciones, Javier Ceriani sostuvo que todo formaría parte de una campaña de desprestigio en su contra y aseguró tener comunicación directa con Imelda Tuñón.

“Estoy hablando con Imelda, me dice: ‘No hay ninguna denuncia, Javier’. Imelda y yo nos hablamos todos los días y no hay una denuncia de Fernando Gamboa contra mí”, afirmó.

Investigaciones de Javier Ceriani descartan que haya fotos de Addis e Imelda juntas. Crédito: IG, tunonaddis - imetunon

“Fue todo un invento, una campaña. Agradezco a Grupo Imagen que no se prestó a una trifulca política agenda resentida, porque hubieran tenido la demanda también”, continuó. Ceriani indicó que aparentemente revisó directamente con la Fiscalía y no encontró ningún procedimiento en curso.

“Me llamó la Fiscalía, hice una búsqueda rápida y no hay nada”, declaró.

Sobre las motivaciones detrás de lo ocurrido, expresó: “Están usando a Imelda y a Fernando para sacar provecho dos youtubers (...) no voy a tolerar ninguna mentira más en mi nombre”.

Aseguró también que, en caso de que se presente una denuncia posterior a sus declaraciones, “la cag*da y demanda se la van a comer, porque hasta hoy no hay denuncia”.

Ceriani concluyó: “La gente sabe que soy intachable, no tengo nada para que me puedan encontrar (...) elijo mis guerras y mis batallas”.