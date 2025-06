Exnovio de Imelda Tuñón habla de la supuesta campaña de desprestigio contra la cantante: “Estaban extorsionando”

Supuesta expareja de la actriz y cantante reaccionó a los señalamientos en su contra. (IG: @imetunon)

Fue a finales de enero cuando Maribel Guardia comenzó una disputa legal contra Imelda Tuñón por presunto consumo de drogas y abandono del menor José Julián, su nieto.

Desde entonces salieron a la luz varias versiones sobre el comportamiento de la conductora y su exnuera, por lo que se comenzó a especular sobre una posible campaña de desprestigio contra la joven actriz y cantante.

La situación no fue confirmada por ninguna de las partes; sin embargo, Fernando Gamboa, expareja de Tuñón, dio a conocer que tras la denuncia de la presentadora fue extorsionado para hablare negativamente de la viuda de Julián Figueroa.

“Me dio miedo, mas que nada porque me estaban extorsionando. Me querían subir a una patrulla y me querían sembrar droga. Tuve que negociar”, relató en una entrevista con Addis Tuñón para Imagen Televisión.

(YT Javier Ceriani/IG)

De acuerdo con Gamboa, todo comenzó cuando dos personas llegaron a su domicilio y le presentaron una carpeta de información; además, le solicitaron grandes sumas de dinero para no ser acusado de cargos falsos.

Pese a que al principio accedió, las amenazas fueron subiendo de nivel hasta que fue obligado a ser parte de una entrevista en la que tenía que asegurar que Imelda Tuñó era una consumidora constante de drogas.

"Era una campaña de desprestigio. Me dijeron que dijera que ella se drogaba y que aceptara que era adicta, cosa que no es, para legalmente poderla perjudicar. O sea, de hecho yo sí les dije: ‘No se droga’, pero era una campaña de desprestigio“, reveló.

(Instagram)

Fernando Gamboa le pidió disculpas a Imelda Tuñón por sus declaraciones

Según Gamboa, la desesperación y el miedo fueron los principales factores que lo llevaron a acceder a la petición; pero después de todo le pidió disculpas a la actriz de la obra “La Sirenita”.

Asimismo, le contó que había sido víctima de una serie de amenazas que lo intimidaron y lo llevaron a hablar en su contra.

"Me sentí mal, como que la traicioné, como que no tenía otra escapatoria. De hecho yo ya hablé con Imelda y le tuve que explicar que me estaban extorsionando y casi casi secuestrar", explicó.

Imelda Tuñón fue demanda por Maribel Guardia por presunto abandono y violencia cometida en agravio de su hijo. (imetuñon / Instagram)

Cabe resaltar que además de acudir con la actriz y cantante decidió emprender un proceso legal con las estancias correspondientes, por lo que formalizó su denuncia por los delitos de extorsión y privación de la libertad en grado de tentativa, un proceso que describe como una “situación repugnante”.