“Me da miedo”: Gala Montes se sincera sobre Alana Flores y su próxima pelea de box

Gala Montes y Alana Flores se enfrentarán en el Palacio de los Deportes (captura de pantalla)

El Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México, será el escenario de un evento que ha captado la la atención del público y las redes sociales: Supernova Orígenes, programado para el próximo domingo 17 de agosto.

La pelea principal enfrentará a dos figuras reconocidas del entretenimiento, Alana Flores y Gala Montes, quienes han generado una gran expectativa entre sus seguidores.

En una entrevista concedida al programa “De primera mano”, Gala Montes compartió detalles sobre su preparación y las emociones que enfrenta de cara al combate.

¿Qué dijo Gala de Alana?

La streamer se enfrentará a Gala Montes en el Palacio de los Deportes. Foto: IG, alanafloresf

Gala Montes reconoció que siente temor al enfrentarse a Alana Flores, a quien describió como “la gran Alana”, pero también destacó que ve este desafío como una oportunidad para superarse.

“Es una mujer muy comprometida, sumamente disciplinada, me gusta una contrincante que se tome las cosas en serio y me rete a ser mejor”, expresó Montes, dejando en claro el respeto que siente por su oponente.

Durante la entrevista, Gala Montes también habló sobre el nivel de dedicación que exige este deporte. Explicó que su entrenamiento diario supera las dos horas y que ha tenido que adoptar hábitos estrictos, como dormir adecuadamente y evitar las fiestas, para estar en óptimas condiciones.

“Este es un deporte en el que hay que comprometerse mucho”, afirmó, añadiendo que esta experiencia no solo la ha preparado físicamente, sino que también la ha ayudado a crecer como persona. “Me ha hecho ser mejor persona y estoy orgullosa. Para cuando pasen estos meses voy a estar lista para enfrentarme a la gran Alana”, aseguró.

Foto: IG, galamontes

A pesar de los nervios y el miedo que confiesa sentir, Montes destacó que estas emociones son parte de lo que la motiva a seguir adelante. “Es algo retador, obviamente me da miedo, me pone nerviosa, pero me encanta estar nerviosa, me encanta el miedo porque ahí es cuando uno crece”, declaró, mostrando una actitud positiva frente al desafío que representa este combate.

El evento Supernova Orígenes promete ser un espectáculo único, no solo por la calidad de las contendientes, sino también por el interés que ha despertado entre el público. La preparación y el compromiso de Alana Flores y Gala Montes han elevado las expectativas, convirtiendo esta pelea en uno de los eventos más esperados en el ámbito del entretenimiento deportivo.

Aunque faltan algunos meses para el evento, todavía hay varios boletos disponibles en Ticketmaster.