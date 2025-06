Loret de Mola reacciona a declaraciones de Andrés Manuel López Beltrán: “No quiere que le digan Andy”

(Jesús Avilés/Infobae)

Luego de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declarara que no le gustaba que le dijeran Andy, como popularmente se le conoce, el periodista Carlos Loret de Mola se pronunció en su programa noticioso de Latinus sobre el hecho.

“La declaración del día, Andy no quiere que le digan Andy”, dice Loret de Mola, para posteriormente mostrar un fragmento de video de una entrevista que tuvo el hijo del exmandatario, señalando que él se llama Andrés Manuel López Beltrán, y que su más grande orgullo era llamarse como su padre, a quien calificó como el mejor presidente que ha tenido México.

“El llamarme Andy es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”, se escucha decir al hijo de AMLO.

En la entrevista, López Beltrán reitera su nombre completo y dice que ojalá dejen de llamarlo con diminutivos.

Las declaraciones de Andrés Manuel López Beltrán, quien es secretario de Organización del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se dieron durante el episodio 11 del programa conocido como La Moreniza, un espacio de difusión del partido Morena, que es conducido por Luisa María Alcalde y Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido.

Más adelante, también se refirió a su función como encargado de la supervisión del proceso electoral en el estado de Durango. Señaló que aunque opositores lo convirtieron en el objetivo de diversos ataques, ninguno de ellos lo llamó por su nombre debido al “miedo” que les genera llamarlo como a su padre.

“Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar, (Rubén) Moreira o Alito (Moreno), nunca me mencionaron por mi nombre ¿por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre", dijo.

Tras escuchar a su interlocutor, Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, refirió que más allá de atacar al secretario de Organización del partido, los opositores están intentando demeritar el papel del expresidente de México.