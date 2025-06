“¿Dónde están los 36 millones de votantes?“: Loret de Mola critica resultado de votaciones de elección judicial

La jornada histórica para elegir por primera vez a jueces y magistrados en México estuvo marcada por la abstención, hechos de intimidación, violencia política y protestas ciudadanas. (CUARTOSCURO)

“¿Dónde están los 36 millones de votantes que respaldaban la reforma judicial? ¿Dónde está el pueblo?“, dijo el periodista Carlos Loret de Mola el pasado lunes por la noche en su programa noticioso en Latinus.

Se preguntó en dónde estaba el mandato popular de las urnas, y señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum llevaba un año diciendo que como ella sacó 36 millones de votos en la elección presidencial y ella impulsó la reforma judicial en su campaña, los 36 millones de mexicanos que votaron por ella, avalaron la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Muy bien, ¿Dónde están esos 36 millones de mexicanos? ¿Dónde quedaron?“, se preguntó el periodista. Recordó que en la elección del domingo, solamente votó una tercera parte de esos 36 millones, pues solamente fueron 13 millones de personas, y dijo que con ese ”bajísimo" porcentaje de participación en la elección judicial, con las casillas vacías, el régimen perdió su última oportunidad de legitimar la farsa, que fue esa elección, señaló.

“Si hubieran alcanzado 36 millones de votos, hubiera podido decir, con toda contundencia, que el pueblo avalaba todo, que el pueblo avalaba la alianza con los Yunes y la sobrerrepresentación, que el pueblo avalaba las tómbolas y los acordeones, que el pueblo avalaba que se les hubieran colado 20 narcocandidatos a las boletas, era la oportunidad para decir que el pueblo estaba a favor de todas estas cosas y hacer un lavado de cara a toda esta farsa”.

Sin embargo, dijo Loret, no hubo pueblo, pues no salió masivamente a las urnas, brillaron por su ausencia los 36 millones de electores que, según la presidenta, respaldaban la reforma.

Carlos Loret de Mola. (Foto: tomada de @CarlosLoret)

“Bueno, hasta para la revocación de mandato de López Obrador hubo más gente votando, casi 17 millones, es más, llevan un año burlándose de que la oposición fue vapuleada en la elección presidencial, pues ahí tiene que Xóchitl Gálvez tuvo más de 16 millones de votos y en su elección judicial no salieron a votar ni 13 millones”, dijo el periodista.

Además, dijo que en México hay 100 millones de personas en edad de votar, mismas que pudieron votar la gran transformación de la República, sin embargo, esa gran transformación solo fue avalada por el 12% de los mexicanos, “y la familia Yunes, claro”.

Expuso que el 88% de la gente no se paró en una casilla, lo que calificó de un fracaso. Además, recordó que todavía se “cocinaba” el escándalo de los votos nulos, mismos que están contando y que son “un montonal”.

Dijo que esta elección era el estreno del heredero de López Obrador, la oportunidad para que Andy López Beltran demostrara que no solo era el “Junior” que le da contratos a sus amigos, sino que era capaz de operar para movilizar a millones de personas a las urnas, pero no, de principio a fin, dijo Loret de Mola, la elección judicial fue, es y será una farsa, fue es y será el fraude electoral más grande del siglo, y un atropello a la democracia. “El último eslabon de la gran simulación”, porque, dijo, era una elección en la que todos sabíamos el resultado.

“Y ya veremos, en los próximos días, quién es el dueño de cada juez, quién es el dueño de cada magistrado, de cada ministro, porque llegaron con padrinos, que los apoyaron política y financieramente, y al final, al régimen no le importa que no hayan votado 36 millones, no le importa que hayan votado 13 millones, o que hubiera votado una sola persona, el golpe a la democracia está dado, el Gobierno se queda con todo, los ministros que el régimen quería, los magistrados que el régimen quería, los jueces que el régimen quería, Morena se queda con todo el control y con todo el poder, y este domingo fue el sello que consolida la entrada de México al régimen autoritario”, concluyó.