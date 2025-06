Dos termitas invasoras se aparean en Florida y crean una plaga que alarma a los científicos

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Alimentación y la Agricultura de la Universidad de Florida (UF/IFAS) confirmaron la presencia de colonias híbridas fértiles de termitas subterráneas asiáticas y formosanas en un parque cercano a un puerto deportivo en Fort Lauderdale, Florida, una amenaza que podría facilitar su expansión global debido al transporte humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos especies de termitas invasoras, han comenzado a cruzarse en Florida, formando colonias híbridas fértiles que podrían aumentar significativamente su capacidad destructiva. Esta nueva súper plaga preocupa a los científicos debido a su potencial expansión fuera de Estados Unidos.

La investigación, liderada por el Instituto de Ciencias de la Alimentación y la Agricultura de la Universidad de Florida (UF/IFAS), confirma que la termita subterránea formosana y la termita subterránea asiática están produciendo descendencia viable tras años de coexistencia en entornos urbanos del sur de Florida.

El estudio, titulado Ongoing human-mediated spread and hybridization of two invasive subterranean termite species (Propagación continua mediada por humanos y hibridación de dos especies invasoras de termitas subterráneas), fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B en abril de 2025 e identificó por primera vez la presencia activa de colonias híbridas en la ciudad de Fort Lauderdale.

Investigadores verifican colonias híbridas de termitas en parque público

Soldado híbrido de termita detectado en un árbol de un parque público en Fort Lauderdale, Florida, evidencia clave del establecimiento de colonias híbridas viables tras más de una década de monitoreo científico

Las primeras señales de hibridación entre dos especies invasoras de estos isópteros aparecieron hace una década, cuando los investigadores observaron comportamientos de apareamiento entre machos y hembras de ambas especies durante sus vuelos nupciales.

En ese momento, los científicos se mostraron escépticos sobre la viabilidad de lo que estaba ocurriendo. “Todas las observaciones iniciales hacían pensar que los híbridos serían como mulas estériles”, explicó Thomas Chouvenc, investigador principal del Instituto de Ciencias de la Alimentación y la Agricultura de la Universidad de Florida (UF/IFAS), en un comunicado oficial.

Sin embargo, en 2021, se detectaron alados híbridos y desde entonces se han registrado enjambres híbridos cada primavera, lo que cambió radicalmente ese planteamiento.

Las pruebas genéticas confirmaron que estos insectos poseen la mitad del material genético de cada una de las especies originales, lo que demuestra que la hibridación no solo es posible, sino que ya se ha producido en la naturaleza.

Tras más de una década de seguimiento, los expertos verificaron la presencia de soldados híbridos en un árbol de un parque público en Fort Lauderdale, confirmando la existencia de colonias híbridas establecidas en campo.

Potencial de expansión y riesgos de los híbridos de termitas

Colonia híbrida de termitas xilófagas detectada cerca de la marina en Fort Lauderdale, Florida. Su proximidad a rutas marítimas aumenta el riesgo de dispersión internacional y la propagación de esta súper plaga destructiva.

El estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B revela que la hibridación entre especies invasoras de estos insectos xilófagos en el sur de Estados Unidos representa una amenaza con potencial de expansión global.

Los investigadores advierten que la proximidad de la primera colonia híbrida confirmada a una marina en Fort Lauderdale, Florida, incrementa las posibilidades de dispersión internacional, ya que el transporte humano puede facilitar la propagación de estos insectos mucho más allá de su área actual.

Según el artículo “existe un potencial exacerbado para la capacidad invasora y destructiva de estas dos especies principales de termitas plaga y sus híbridos, mucho más allá de su rango de distribución actual, mediante una dispersión sostenida mediada por humanos”.

Los investigadores destacan que, a diferencia de otros casos como el de Taiwán, la población híbrida de estas especies en esta región estadounidense tiene una alta probabilidad de expandirse fuera del país.

La confirmación de colonias híbridas fértiles y viables en campo, junto con su capacidad para dispersarse por medios humanos, ha obligado a las autoridades y científicos a redoblar esfuerzos en la vigilancia y prevención de una posible expansión de esta súper plaga a otras regiones del mundo.