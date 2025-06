Estela Hernández, defensora otomí, denuncia tortura tras detención arbitraria en Querétaro

Estela Hernández Jiménez fue detenida y liberada el miércoles. (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

La defensora otomí Estela Hernández Jiménez fue liberada la noche del martes 4 de junio tras haber sido detenida por elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) mientras documentaba el arresto de cuatro habitantes de la comunidad de Santiago Mexquititlán.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y contados por la misma Hernández Jiménez, la activista fue víctima de agresiones físicas y sexuales.

Ante los hechos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expresó su preocupación desde las primeras horas en que se conoció la detención, subrayando la labor de Estela como reconocida defensora de derechos indígenas, hija de Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí encarcelada injustamente en 2006, caso por el cual el Estado mexicano ofreció disculpas públicas.

Estela Hernández, integrante del Congreso Nacional Indígena, fue detenida por policías estatales mientras documentaba arrestos en su comunidad; denunció golpes, agresión sexual y humillaciones. (X/@nbernaln_)

Documentaba detenciones cuando fue interceptada

La periodista Nadia Bernal reportó en su cuenta de X (antes Twitter) que Estela Hernández realizaba labores de documentación tras la captura, presuntamente arbitraria, de cuatro miembros de la comunidad ñhañhú.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Estela esposada, custodiada por policías. En otro ella misma relata a sus familiares que fue golpeada, arrastrada del cabello y pateada en varias partes del cuerpo por agentes que le reclamaban su labor como activista.

“Yo estaba documentando lo que estaba sucediendo, por qué se estaban trayendo a la gente… De ahí me detuvieron, me trajeron toda la policía y me sentaron bajo agresiones en una silla, me tiraron, me patearon en los pies y por mis partes, me jalaron del cabello”, se escucha decir a Hernández.

Denuncian detención arbitraria de defensora otomí en Querétaro (X/@nbernaln_)

Su hermana Sara Hernández, integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señaló que la defensora fue agredida sexualmente por agentes estatales durante su arresto.

Estas declaraciones han generado una ola de condenas por parte de colectivos como la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, que ha denunciado desde hace más de cinco años lo que describen como una violencia sistemática contra la comunidad otomí en la región.

Liberación tras presión social

De acuerdo con comunicados difundidos por organizaciones locales, la presión social, las denuncias en redes y la movilización de colectivos en defensa del territorio y los derechos humanos fueron determinantes para que Estela y los otros tres detenidos fueran liberados alrededor de las 22:40 horas.

“Los compañeros que fueron detenidos ilegalmente y privados de su libertad por la Policía Estatal de Querétaro (POES) fueron puestos en libertad por la presión ejercida de los individuos, organizaciones y colectivos”, informó el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán.

La convocatoria a una concentración de protesta fue emitida para el miércoles 5 de junio a las 9:30 horas en la Alameda de Querétaro, con el fin de exigir justicia, el retiro inmediato del Ejército de la zona y el cese del hostigamiento a las comunidades indígenas.

¿Quién es Estela Hernández Jiménez?

Centro Prodh se pronunció sobre los hechos. (Captura de pantalla)

Estela Hernández Jiménez es una defensora del medio ambiente, docente y promotora cultural. Ha trabajado en la protección del agua y del territorio otomí, y participó en la publicación del libro El otomí de Santiago Mexquititlán: Guía para aprender y enseñar otomí, impulsado por la Universidad Autónoma de Querétaro.

Actualmente es integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, desde donde ha denunciado intentos de despojo del Centro Ceremonial Hñöhñö y en su momento se opuso públicamente a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

Organizaciones han reiterado la exigencia de una investigación independiente sobre los hechos y la sanción a los responsables, señalando que la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos pone en riesgo la vida de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta y la documentación de violaciones.

“La resistencia se da desde diferentes espacios y las mujeres hemos puesto el cuerpo, el alma, el espíritu en defensa del agua, la vida y el territorio”, ha declarado Estela Hernández en distintos foros.