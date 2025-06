Ángela Aguilar habría confirmado infidelidad de Nodal a Cazzu con el video de un helado

La cantante compartió recientemente un misterioso mensaje mientras se comía un helado. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Un video reciente captado en Roma ha generado controversia en torno a Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes fueron vistos paseando juntos en la capital italiana. Según indicó la usuaria que lo publicó, la grabación data de mayo de 2024, semanas antes de que ambos anunciaran públicamente su relación sentimental.

Por lo que este material ha desatado una ola de comentarios y especulaciones sobre cuándo habría iniciado realmente su relación, ya que la línea del tiempo que presentaron el año pasado no coincide. Por lo que los rumores de una presunta infidelidad resurgieron.

El pasado 4 de junio, la cantante compartió por medio de su cuenta de TikTok un videoclip donde aparece muy sonriente comiendo helado, mientras suena de fondo su canción “El Equivocado” y en la descripción agregó lo siguiente.

Video de Ángela Aguilar comiendo helado desata polémica. (Tiktok: Ángela Aguilar)

“¿Cuál es su sabor favorito de helado? A mi me encanta el de Thrifty de algodón de azúcar“, se lee.

Lo que parecía una publicación fuera de contexto o sin importancia alguna, fue material para que internautas se dieran a la tarea de investigar este “mensaje”.

Fue entonces que los usuarios en redes sociales revivieron una publicación de Nodal del año pasado. Se trata de un carrusel de fotografías en Instagram con fecha del 10 de mayo de 2024, donde se ve al sonorense en sus conciertos y casi llegando al final aparece la foto de un bote de helado justamente de Thrifty y del sabor mencionado por Ángela, algodón de azúcar.

En mayo de 2024, Nodal todavía no daba a conocer su ruptura con Julieta Cazzuchelli.(Captura de pantalla @nodal)

“Angelita nos está confirmando mediante un video comiéndose un helado que ella ya tenía sus ‘queveres’ con Nodal desde antes que anunciara oficialmente su separación con Cazzu. Lo acabo de confirmar con la fuente de los deseos... pero las fechas no mienten”, explicó la tiktoker @daniellavea.

La foto compartida por el intérprete de “Botella tras botella” en mayo de 2024 tiene como descripción 5 corazones con fuego y no pasó desapercibido que tiene el like de Ángela Aguilar. Otra cosa que llamó bastante la atención de la audiencia en internet es que tan solo 6 días antes, Cazzu acababa de reaccionar con un me gusta a una publicación de Nodal, previa a la del helado, es decir, el 4 de mayo de 2024.

Cazzu seguía reaccionando a las publicaciones de Nodal hasta el 4 de mayo de 2024. (Captura de pantalla @nodal)

Lo cual ha sido interpretado como un indicador de que ambos posiblemente ya mantenían un romance antes de que Christian se separara de la cantante argentina.

“El chisme me trajo hasta aquí”, “Ella solita se quema”, “Se hunden”, “Ni como ayudarlos”, “Lo bueno es que nadie sufrió”, “En el día de las madres”, fueron algunos de los comentarios de indignación por parte de usuarios.