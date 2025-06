Corona Capital 2025: estos son los precios oficiales de los abonos para la edición 15 del festival

El festival se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (@CoronaCapital)

Del 14 al 16 de noviembre de 2025, se llevará a cabo la edición número 15 del Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Este evento, celebrado en la Curva 4 del icónico recinto, rendirá homenaje a los fans que han acompañado al festival desde sus inicios. Durante un fin de semana repleto de música, buscan reconocer a quienes han construido su historia junto a Corona.

Por lo que este año, la celebración no se limitará a la Ciudad de México. Por primera vez, el Corona Capital iniciará una gira con un formato inédito: Corona Capital Sessions.

Monterrey, Mérida y Guadalajara serán las ciudades elegidas para recibir esta experiencia musical en una única jornada, en la que cada sesión contará con tres talentos internacionales. Los detalles sobre los artistas, los recintos y la venta de boletos serán anunciados próximamente.

Desde su primera edición en 2010, el Corona Capital ha destacado por su capacidad para combinar nuevos talentos con reconocidos nombres de la música global, ofreciendo momentos inolvidables a miles de asistentes.

Corona Capital 2025 cartel oficial. (Ocesa)

Cartel completo del Corona Capital 2025

Con una alineación variada y destacando en nu metal, así quedó el cartel oficial del Corona Capital 2025.

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, Aluna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Boa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilufer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino, Waxahatchee, Chapell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half-Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jehnny Beth, Jelly Roll, Lola Young, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Quendressa, Sabrina Claudio, Samia, The Struts, Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monster and Men, AFI, Alexandra Savior, Chanerl Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, PinkPantheress, Rose Grat, SYML, TR/ST y TV on the Radio.

La edición 15 del Corona Capital estará llena de sopresas. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Precios y boletos para el Corona Capital

La Preventa Banamex para los abonos de tres días estarán disponibles el viernes 6 de junio en punto de las 14:00 horas. La cual será a través de Ticketmaster y la venta general comenzará un día después. Es decir, el 7 de junio a las 14:00 horas en la página oficial de Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes.

Fase 1

Abono acceso general : 4 mil 490 pesos.

Aproximadamente con cargos sería un total de 5 mil 477 pesos.

Abono Confort Pass : 6 mil 635 pesos.

Aproximadamente con cargos sería un total de 8 mil 096 pesos.

Abono Banamex : 8 mil 780 pesos.

Aproximadamente con cargos sería un total de 10 mil 711 pesos.

Abono Club : 22 mil 500 pesos.

Aproximadamente con cargos sería un total de 27 mil 450 pesos.