¿Teme una demanda? Poncho de Nigris explica por qué señaló a Pablo Lyle como presunto abusador de Sury Sadai

Poncho de Nigris desató controversia en redes sociales tras señalar a Pablo Lyle como el presunto abusador de Suri Sadai en un capítulo de ‘Secretos de Pareja’.

La declaración del conductor regiomontano no solo tomó por sorpresa a la actriz, quien no quiso revelar la identidad de su agresor, también a varios internautas.

Debido al escándalo que se desató, Poncho de Nigris fue abordado por varios reporteros en el aeropuerto para cuestionarlo respecto sobre por qué se atrevió a señalar a al famoso actor mexicano como el presunto abusador de la actriz.

Cabe recordar que actualmente Pablo Lyle enfrenta una condena en Estados Unidos por homicidio involuntario. (Instagram/@elgordoylaflaca)

“Es que como nos hacen tomas separados, yo pensé que ella ya lo había dicho, porque estaban comentando quién era en la cena y a mí se me salió normal. Supuestamente sí lo iban a contar”, comentó ante las cámaras y micrófonos de ‘Venga la Alegría’.

Respecto a una posible demanda por daño moral que Pablo Lyle podría interponer en su contra, Poncho de Nigris aseguró que no tiene miedo de ningún tipo de represalia en su contra por su declaración.

“Si me quieren demandar, que me demanden. No procede nada porque es mi punto de vista nada más, o sea, ahora ya quieren demandar por todo, yo ya hubiera demando a muchos; no pasa nada, que hagan lo que quieren, si quieren demandar que demanden”, dijo.

Por último, el conductor aseguró que: “Todos los secretos y las confesiones (en el reality) son reales”.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral participan en el reality.

Sury Sadai revela que sufrió abuso sexual

Fue en un capítulo del reality ‘Secretos de Pareja’ en donde la actriz reveló que sufrió abuso sexual por parte de un famoso galán de telenovelas que ella admiraba; sin embargo, decidió no revelar el nombre porque no se siente lista para hacerlo.

“Tenia un crush muy importante para mí en la televisión, un artista muy importante que la verdad no quiero decir su nombre porque sí sería muy fuerte, ya de por sí el chico está sufriendo que ni les cuento”, comenzó.

“Solo se desnudó, me empezó a besar y empezó a abusar de mí cuerpo y yo le decía que no, yo no quería eso, yo solo quería una foto. Después de eso salió a escondidas como si yo hubiera hecho algo malo, yo saliendo de los camerinos querido también como si yo hubiera querido hacer eso”, añadió.

¿Quiénes participan en ‘Secretos de Pareja’?

Julián Gil y Valeria Marín

Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Fernando Schoenwald y Bárbara de Regil

Bernardo Flores y Sury Sadai.