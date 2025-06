Sheinbaum niega investigación contra Ana Gabriela Guevara: “Vamos a esperar qué dice la Auditoría Superior”

La presidenta aclaró cómo se encuentra el estado actual de la exfuncionaria pública. (Crédito: Cuartoscuro)

A raíz de las recientes victorias de diversos atletas mexicanos alrededor del mundo, la duda sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades mexicanas brindarán apoyo desde sus instituciones especializadas surgió de nueva cuenta. Lo anterior en consecuencia de la presunta investigación que tiene la extitular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, luego de su gestión y que, de acuerdo con varios señalamientos, habría comprometido el presupuesto.

En conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las presuntas indagaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la gestión de la exmedallista olímpica quien fue encargada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el sexenio anterior y que, en diversas ocasiones, fue acusada de no entregar apoyos a los atletas, incluso si éstos eran sobresalientes.

Ante ello, Sheinbaum Pardo externó: “Que yo sepa, (Ana Guevara) no está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay nuevo año se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como de la que hoy se llama Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.

“Se hacen las auditorías, si se encuentran anomalías tienen tiempo la o los titulares de las entidades para responder a esas observaciones y, después de eso, todavía hay una segunda fase de este proceso. Pero no está bajo investigación, sino que es el trabajo que hace la ASF con todas las entidades del Gobierno de México, estados de la República o municipios que utilizan recursos federales”, explicó la mandataria.

Pese a que, según medios, existen registros de las investigaciones, la presidenta segura que no existen señalamientos en contra de Guevara. (REUTERS/Henry Romero)

¿Rommel Pacheco contradice a la presidenta?

El pasado 28 de marzo de 2025, Rommel Pacheco, director actual de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), confirmó la existencia de investigaciones en curso contra Ana Gabriela Guevara, quien lideró la institución durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estas investigaciones, relacionadas con presuntos desvíos de recursos y otras irregularidades, están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade.

Pacheco, en declaraciones desde Palacio Nacional, afirmó que desde su llegada al cargo encontró carpetas de investigación abiertas que están siguiendo su curso. Aunque no proporcionó detalles sobre los montos involucrados ni los posibles responsables, enfatizó que cualquier anomalía será señalada y enviada a las autoridades competentes. “Todo lo que esté mal será señalado, será enviado a las autoridades pertinentes. La función de la Conade no es ser fiscalía, pero no se va a tolerar ninguna falta a las reglas de operación ni a la Ley General de Cultura Física y Deporte”, declaró.

Contrario a lo que aseveró la presidenta, Pachceo indicó que sí se sigue una línea de investigación del sexenio anterior. (X/ @Rommel_Pacheco)

Durante la gestión de Guevara, la Conade enfrentó múltiples críticas por presuntos desvíos de recursos y falta de apoyo a los atletas. La ASF reportó en varias ocasiones inconsistencias en el manejo financiero de la institución. Sin embargo, hasta el momento, Guevara no ha emitido declaraciones sobre las investigaciones mencionadas por Pacheco, ni se ha informado si ha sido citada por alguna autoridad para esclarecer las denuncias en su contra.

Bajo la dirección de Pacheco, la institución busca implementar una postura más estricta en materia de transparencia y rendición de cuentas. El ex clavadista olímpico ha expresado su compromiso de no tolerar irregularidades y de asegurar que cualquier anomalía sea debidamente investigada y sancionada. “No se va a permitir que haya irregularidades, todo será señalado y enviado a donde corresponda”, reiteró.

El futuro de la Conade bajo la dirección de Pacheco se vislumbra con un enfoque en fortalecer la transparencia y la equidad en el deporte mexicano. Mientras las investigaciones siguen su curso, se espera que las autoridades determinen si existieron o no irregularidades en la administración de Guevara y, en su caso, si procederán acciones legales en su contra.