Tiktoker francesa acusa a mexicanos de racistas y clasistas: “Aquí ven más guapos a los del primer mundo”

Vivi Voyage compara el trato en México con el de su país y asegura que en Francia ‘vemos a todos con igualdad’. (TikTok / @vivi.voyage1)

La influencer francesa Vivi Voyage ha generado un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que comparte su percepción sobre cómo se valora la belleza en México. Con más de 100 mil seguidores, su opinión ha dividido a los usuarios, muchos de los cuales se sintieron ofendidos por lo que consideran una visión condescendiente.

“Tengo el privilegio de belleza siendo extranjera en México. Los mexicanos son clasistas y racistas, entre ellos así son, es muy así aquí. Y consideran que alguien de otro país, o sea, del primer mundo es más guapo”, afirmó Vivi Voyage en su grabación, publicada el pasado jueves. La declaración encendió la polémica al sugerir que en México se da un trato preferencial a personas extranjeras por encima de los propios ciudadanos.

A pesar de las críticas, la tiktoker intentó matizar sus declaraciones explicando que no se considera más atractiva que los mexicanos. “La verdad es que en mi caso me considero y yo sé que soy como cualquier francés. No tengo nada especial. De hecho, pienso que los mexicanos y las mexicanas son muy muy guapos y tienen esa belleza como exótica increíblemente, amo su estética. La nariz, todo esto”, señaló, reconociendo su admiración por los rasgos físicos de las personas en México.

La influencer aseguró que, pese a admirar la estética mexicana, recibe un trato preferencial solo por su nacionalidad. (TikTok / @vivi.voyage1)

Vivi también abordó la diferencia de percepciones entre Europa y América Latina en cuanto al trato hacia la belleza extranjera. “Supongo que no podemos luchar contra esto. Pero ustedes son mis bellezas exóticas y ustedes me ven como la belleza exótica de otro país. Yo no sé qué ven en mí, pero yo yo les veo mucho”, agregó, sugiriendo que en México se idealiza lo extranjero, mientras que en su país se promueve la igualdad.

“Sin embargo, si ustedes con su belleza latina que llamamos en Europa irían a Europa, no creo que les daría privilegio. Eso es una gran diferencia. En Francia vemos todos con igualdad. Ese es el punto de vista que tengo de mi país”, concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en TikTok y otras plataformas como X (antes Twitter) cuestionaron sus declaraciones, algunas calificándolas de arrogantes y otras señalando que había tocado un tema delicado con algo de razón. Mientras tanto, otros defendieron a la influencer alegando que su experiencia personal no debe invalidarse y que simplemente expuso una realidad que a menudo se evita discutir.

El video sigue generando miles de comentarios, reacciones y debates sobre el racismo, el clasismo y el “privilegio de belleza” en México. La conversación también ha puesto en el centro la percepción que se tiene sobre lo europeo frente a lo latinoamericano, y la forma en que las diferencias culturales pueden influir en el trato cotidiano.