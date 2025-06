“¡Recuérdame!”: Fallece Renée Victor, actriz que interpretó a la abuelita en la película Coco

Fallece Renée Victor, famosa por dar voz a la abuelita de Coco- Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Renée Victor, actriz estadounidense ampliamente reconocida por su papel como la entrañable Abuelita Elena en la película animada Coco de Disney-Pixar, falleció a los 86 años tras una batalla contra un linfoma.

Según informó su agente, Julie Smith a TV Novelas, el deceso ocurrió el pasado viernes por la noche, mientras estaba rodeada de su familia. La noticia fue confirmada el sábado a través de un comunicado.

Victor, nacida en 1938 en San Antonio, Texas, inició su carrera artística en los años 60 en Los Ángeles, donde primero se destacó como cantante y coreógrafa. Junto a su esposo, formó el dúo musical “Ray & Renée”, logrando reconocimiento en la escena musical latina de la época. Más adelante, incursionó en la actuación, consolidándose como una figura destacada en la industria del entretenimiento.

Renée Victor muere a los 86 años de edad. Foto: (Life)

Entre sus trabajos más notables se encuentra su interpretación de Lupita en la serie Weeds, así como su participación en producciones televisivas como ER y en películas como Paranormal Activity: The Marked Ones y Snowpiercer. Además, prestó su voz en el popular videojuego The Elder Scrolls V: Skyrim, demostrando su versatilidad como artista.

El papel de Abuelita Elena en Coco marcó un hito en su carrera. En la versión estadounidense de la película, Victor dio vida a la abuela del protagonista, Miguel, capturando la esencia de las abuelas mexicanas con una interpretación que transmitió amor, disciplina y tradición.

La película, que ganó dos premios Oscar, se convirtió en un homenaje a la cultura mexicana y resonó profundamente con audiencias de todo el mundo, especialmente en comunidades latinas, donde su personaje fue visto como un reflejo auténtico de la figura materna en muchas familias.

La abuelita que aparece en la película de Coco se ganó el corazón de las audiencias por su tierna representación de la maternidad mexicana. Foto: (Captura de pantalla)

En un comunicado citado por Variety, las hijas de Victor, Raquel y Margo Victor, destacaron el impacto de su madre en la industria y su conexión con los fanáticos. “Renée es quizás mejor conocida por su voz de ‘Abuelita’ en la exitosa película de Disney Coco de 2017. Era muy querida y tenía fans en todo el mundo. Su memoria será recordada con cariño por todos los que la conocieron”, expresaron.

A lo largo de su trayectoria, Victor dejó una huella imborrable en el cine y la televisión, siendo una defensora de la representación cultural en la pantalla. Su trabajo en Coco no solo celebró las tradiciones mexicanas, sino que también contribuyó a visibilizar la riqueza de la cultura latina en una producción de alcance global.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios de la actriz. Su partida deja un vacío en el mundo del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de las memorables interpretaciones que dejó en la pantalla y la inspiración que brindó a futuras generaciones de artistas.