Famosos como Pati Chapoy, Laisha Wilkins y Chumel Torres se posicionan frente a la Elección Judicial 2025

En unos comicios inéditos en México, diversas celebridades han asumido un rol activo y crítico. (Fotos: Instagram)

La elección del Poder Judicial representa un hecho inédito e histórico en México, y celebridades de ámbitos tan disímiles como la televisión, los melodramas y las redes sociales han asumido un rol activo y crítico de cara a los comicios.

Tras un intrincado proceso legislativo y meses de innumerables spots explicando cómo votar, este domingo 1 de junio millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral han sido convocados a elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito.

Aunque tradicionalmente las celebridades han usado su popularidad para promover la democracia, en esta ocasión, famosos como Pati Chapoy, Laisha Wilkins, Chumel Torres y la actriz Laura Zapata se han pronunciado por el abstencionismo, al considerar las elecciones como un sinsentido del oficialismo.

Este domingo 1 de junio millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral han sido convocados a elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito. Credito: cuartoscuro

Famosos contra la elección judicial 2025

Pati Chapoy, titular de uno de los programas de televisión más longevos y con mayor audiencia en la industria, ha sido uno de los rostros más representativos de un bloque opositor a las elecciones.

A través de X —antes Twitter—, la periodista de espectáculos ha despotricado contra la elección judicial. No solo ha expresado que no piensa votar; también ha replicado publicaciones controvertidas que han dividido opiniones entre sus propios seguidores, como: “No votes en la farsa judicial, no seas cómplice de pend****”.

Pati Chapoy ha sido uno de los rostros más representativos de un bloque opositor a la elección judicial. (Foto: captura de pantalla, X)

En la misma sintonía, la actriz y presentadora Laisha Wilkins ha dedicado varias publicaciones a explicar los riesgos de los comicios del 1 de junio.

Wilkins, quien en años recientes dio un giro a su carrera de las telenovelas a la creación de contenido digital de corte político, lo tiene claro: el Poder Judicial debe integrarse por las personas más capaces, no por las más populares o idóneas según el oficialismo.

En una de sus más recientes publicaciones en X, Wilkins criticó el reparto de guías a los ciudadanos: “Si necesitas un acordeón para saber qué es lo correcto… eres parte de la obscuridad”, escribió.

Últimos tuits de Chumel Torres se centran en cuestionamientos al uso de acordeones y artículos noticiosos. (Foto: Captura de pantalla, X)

Más sarcástico ha sido el comediante Chumel Torres, otra celebridad que no ha tenido empacho en definirse como opositor al movimiento de la Cuarta Transformación.

Sus últimos tuits se centran en cuestionamientos al uso de acordeones y artículos noticiosos que consignan historias inverosímiles, como el caso de Elizabeth Guzmán Vilchis, candidata a jueza vinculada a proceso por su presunta participación en el asesinato del activista Homero González. También ha recuperado antiguas publicaciones críticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador —promotor de la reforma al Poder Judicial—, donde acusaba al PAN de pretender “confiscar” los poderes.

Laura Zapata, considerada una de las actrices más talentosas de su generación, adoptó un papel como opositora a todo lo que emerja de Morena. “Este domingo 1 de junio es el último eslabón en la defensa de nuestra democracia. Nos quieren quitar el equilibrio de poderes, atacando al Poder Judicial. ¡No podemos permitirlo!”, escribió.

En contraparte, celebridades como Damián Alcázar, Mark Tacher y Regina Orozco han externado su apoyo a los comicios.

El sábado 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los mexicanos a salir a votar: “Está en tus manos, en tu decisión, quiénes formarán parte del nuevo Poder Judicial. Un Poder Judicial honesto, cercano al pueblo, que no haya sido elegido ni por la Presidenta ni por los legisladores, sino elegido por el pueblo de México. Esta es la gran transformación que vive nuestro país”, indicó.

Sheinbaum reiteró su llamado a votar en la elección judicial. | X- Claudia Sheinbaum

Principales críticas a la elección judicial

La elección del Poder Judicial en México ha sido objeto de intensas críticas y controversias debido a diversos factores que han generado preocupación en distintos sectores de la sociedad.

Amenaza a la independencia judicial : La reforma permite la elección por voto popular de más de 2,600 jueces y magistrados, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte. Críticos argumentan que este cambio podría comprometer la imparcialidad del Poder Judicial, al exponer a los jueces a presiones políticas y electorales.

Candidatos con antecedentes cuestionables : Se ha señalado la participación de aspirantes con vínculos a organizaciones criminales o con historiales de corrupción, lo que pone en duda la integridad del proceso y la idoneidad de los futuros jueces.

Falta de preparación y desinformación del electorado : Con más de 7,700 candidatos y restricciones en las campañas, muchos votantes se enfrentaron a boletas complejas sin información suficiente para tomar decisiones informadas, lo que podría afectar la legitimidad de los resultados.

Deficiencias en la organización electoral : El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó recortes presupuestales significativos, lo que limitó la instalación de casillas y la capacitación de personal, afectando la logística y la transparencia del proceso electoral.

Preocupaciones internacionales : Organismos como la ONU, Human Rights Watch y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han expresado inquietudes sobre la posible erosión del Estado de derecho y el impacto en acuerdos internacionales como el T-MEC.

Riesgo de infiltración del crimen organizado: Expertos advierten que la elección popular de jueces podría facilitar la influencia de grupos delictivos en el sistema judicial, comprometiendo la lucha contra la delincuencia y la impartición de justicia.