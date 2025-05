Sheinbaum busca diálogo entre la CNTE y SEGOB previo a elección judicial: “Depende de ellos”

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Gobierno de México)

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la disposición del Gobierno Federal para entablar un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que el magisterio disidente continuara con movilizaciones y protestas en distintos puntos del país.

Durante ‘La Mañanera’, Sheinbaum aseguró que la administración federal ha cumplido con los canales institucionales correspondientes para convocar a una mesa de negociación formal y explicó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, este lunes envió un oficio dirigido a la CNTE para formalizar la invitación al diálogo y dejar constancia de este esfuerzo.

“Vamos a esperar, depende de ellos. Ayer, la secretaria de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo, ya lo tienen por escrito y ellos tienen que tomar la decisión de si van a dialogar o no. Si no van a dialogar, preguntamos por qué, si lo que están pidiendo es eso, el diálogo”, cuestionó.

“La CNTE no llegó”

La mandataria detalló que, en una reunión previa con representantes de la CNTE, propuso celebrar un encuentro el pasado 8 de mayo, como parte de una estrategia para abordar sus demandas antes de que se realizara un nuevo paro de actividades. Según explicó, esa reunión nunca se llevó a cabo porque la CNTE no asistió, pese a haber sido planteada como un espacio de diálogo directo con la presidenta de la República.

El viernes pasado, integrantes de la CNTE bloquearon varios accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de sus protestas. (Reuters)

“En la última reunión que tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Es importante que esto se conozca. Cuando ellos hicieron el primer paro de tres días, les dije que con todo gusto los recibía el 8 de mayo y ya no llegaron. Esa reunión era importante porque se daría antes de este último paro, la idea era establecer acuerdos a través del diálogo directo con la presidenta, pero ellos no quisieron acudir a esta reunión", manifestó.

Posteriormente, la CNTE sugirió una nueva fecha para reunirse, la cual habría sido el viernes pasado. Sin embargo, ante las condiciones del momento, el gobierno federal decidió que el encuentro fuera encabezado por la Secretaría de Gobernación y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Sheinbaum precisó que, a través de un nuevo oficio, se reiteró a la CNTE que la mesa de diálogo sigue abierta, con especial énfasis en la convocatoria para el día miércoles 28 de mayo.

“¿Qué tiene que ver con la elección judicial?”

La presidenta abordó las acciones recientes del magisterio disidente en relación con otras demandas no vinculadas directamente a sus condiciones laborales. Señaló que, aunque la CNTE ha declarado no estar en contra de la reforma al Poder Judicial, sus movilizaciones recientes incluyen consignas y exigencias ajenas al proceso legislativo de dicha reforma, como la revocación de la Ley del ISSSTE de 2007, además de amenazas de boicoteo del proceso que se llevará a cabo el 1 de junio.

Este lunes, representantes del magisterio disidente quemaron propaganda electoral frente a la sede del INE en Viaducto Tlalpan y Periférico Sur. (X: @87punto3)

“Ellos (la CNTE) dicen que no están en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ayer fueron al INE y, como dije ayer, pues ¿qué tiene que ver revocar la Ley del ISSSTE de 2007 con la elección judicial?“, cuestionó nuevamente.