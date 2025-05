Las Ligas Menores entre los conciertos alternativos en CDMX más esperados para junio 2025

Las Ligas Menores es una banda argentina de indie pop. (IG: @lasligasmenores)

Para el sexto mes del año, la Ciudad de México se prepara para recibir una amplia oferta de conciertos que cautivarán a los amantes de la música alternativa. Con una programación variada, la capital será el punto de encuentro ideal para disfrutar de géneros como el rock, el punk y la música electrónica, con presentaciones tanto de artistas locales como internacionales.

En junio, la agenda tras consigo presentaciones en lugares emblemáticos como el Foro Indie Rocks, Circo Volador, Bajo Circuito y muchos otros, locaciones que no solo funcionan como escenarios para la música, sino también como puntos de encuentro para la comunidad, fomentando la interacción entre artistas y público. Además, los diversos precios y horarios invitan a un público diverso a disfrutar de estas experiencias únicas.

La variedad de géneros que estarán presentes en este periodo es un reflejo de su riqueza cultural y su constante movimiento artístico. Desde el indie rock hasta el jazz y la música experimental, la escena alternativa promete seguir creciendo y sorprendiendo a sus seguidores con eventos que van más allá de lo convencional.

Domingo 01 de junio

Dogma se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Alcaldía Venustiano Carranza, 15800 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $650 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Martes 03 de junio

Lacrimosa se presentará el martes 3 y miércoles 4 de junio en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Alcaldía Venustiano Carranza, 15800 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $1,098 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Miércoles 04 de junio

Cupido se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos va desde $570 hasta $840 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Jueves 05 de junio

Saosin se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $600 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Undercatt se presentará en LooLoo, ubicado en Londres 195, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $200 pesos en general. La apertura de puertas será a las 22:00 hrs.

Viernes 6 de junio

Miss May I se presentará en el Foro Veintiocho, ubicado en Av. Ribera de San Cosme #28, 06470 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $400 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

The Wonder Years se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57, Piso 1, 01000 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $700 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Scowl se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $550 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Laguna Pai se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $550 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Los Choclok se presentarán en el Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Circuito Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Jaspe se presentará en 316, ubicado en Fray Servando Teresa de Mier #316, Colonia Centro, 06000 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $200 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Avi Snow se presentará en LooLoo, ubicado en Londres 195, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 22:00 hrs.

Sábado 07 de junio

Clap Your Hands Say Yeah se presentará en Puebla 186, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Stavroz se presentará en LooLoo, ubicado en Londres 195, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $650 pesos en general. La apertura de puertas será a las 22:00 hrs.

Forgotten Tomb se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $800 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Te vi en un planetario se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Tropikal Forever se presentará en La Piedad Live, ubicado en Av. Insurgentes Sur 585, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

De Nalgas se presentará en Pinche Bar, ubicado en Lago Iseo 296, Colonia Anáhuac I Sección, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Sanzu se presentará en la sala de conciertos de Casino Life, ubicada en Insurgentes Sur #1288, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Diego Ojeda se presentará en el Foro Red Access, ubicado en la Ciudad de México, C.P. 04100. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Domingo 08 de junio

Lime Cordiale se presentará en FÜCK OFF ROOM, ubicado en Diagonal Patriotismo #6, Colonia Hipódromo Condesa (entre Tamaulipas y Benjamín Hill), 06170 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $690 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Café Quijano se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $800 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Nanoguerra de acero se presentará en el Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Alcaldía Venustiano Carranza, 15800 Ciudad de México. El precio de los boletos va de $550 a $800 pesos.

Miércoles 11 de junio

Almost Monday se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Jueves 12 de junio

MISSIO se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $600 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Las Manos de Filippi se presentarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Sofía Stainer se presentará en el Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Circuito Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $550 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Insineratehymn se presentará en Zombie Diner Tlalpan, ubicado en Calzada de Tlalpan 610, Colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez, 03510 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Viernes 13 de junio

Robag Wruhme se presentará en Fünk, ubicado en Avenida Insurgentes Sur 377, Colonia Hipódromo, Condesa, 06100 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 23:00 hrs.

Triciclo Circus Band se presentará en el Teatro Metropólitan, ubicado en Independencia No. 90, 06050 Ciudad de México. El precio de los boletos va desde $427 hasta $1,159 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Antidoping se presentará en el Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Circuito Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $450 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Vangan se presentará en Rebel Rebel, ubicado en Oxford 11, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Tolidos & Q69k se presentarán en FÜCK OFF ROOM, ubicado en Diagonal Patriotismo #6, Colonia Hipódromo Condesa (entre Tamaulipas y Benjamín Hill), 06170 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $345 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Laura Anglade se presentará el viernes 13 y sábado 14 en el Foro Lenin, ubicado en Mérida 98, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

THE MILLS Band se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $510 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Sábado 14 de junio

Gauchito Club se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57, Piso 1, 01000 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $500 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Plutonio de Alto Grado se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Lunale se presentará en el Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Circuito Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $350 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Dechakhal se presentará en Pata Negra Centro, ubicado en 5 de Mayo 49, Centro Histórico, 06000 Ciudad de México. La preventa personal es de $70 pesos, y la preventa 2x1 es de $100 pesos.

Leon Boy se presentará en Pinche Bar, ubicado en Lago Iseo 296, Colonia Anáhuac I, Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 20:30 hrs.

El Festival Scream Bloody Death 2025 se llevará a cabo en Supremo, ubicado en Calle Dr. Carmona y Valle 147, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México. El line-up incluye a Last Breath, Death Scythe, SPIT ON YOUR GRAVE y From The Grave.

Domingo 15 de junio

Yng Naz se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $550 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Q69k y No Somos Poetas se presentarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México. El precio y la hora de apertura están por confirmar.

Miércoles 18 de junio

Kid Francescoli se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $780 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Malena Zavala se presentará en el Foro del Tejedor, ubicado en Av. Álvaro Obregón 86, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $280 pesos en general. La apertura de puertas será a las 20:30 hrs.

Jueves 19 de junio

Channel One Sound System se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $420 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Viernes 20 de junio

Babas Tutsipop se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Percance and Baby Aventurero se presentarán en Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Nana Pancha y Los Revoltosos se presentarán en FÜCK OFF ROOM, ubicado en Diagonal Patriotismo #6, Colonia Hipódromo Condesa (entre Tamaulipas y Benjamín Hill), 06170 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $345 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Ms. Ambar se presentará en Pata Negra Centro, ubicado en 5 de Mayo 49, Centro Histórico, 06000 Ciudad de México.

Arteaga se presentará en Denso Rock, ubicado en Ponciago Arriaga #23, Colonia Tabacalera, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $100 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Sábado 21 de junio

Los Wookiees se presentarán en Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 20:30 hrs.

Los Vaguens se presentarán en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $400 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Andros se presentará en el Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Circuito Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Domingo 22 de junio

Sixpence None the Richer se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $900 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Miércoles 25 de junio

Ziggy Alberts se presentará en Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Sofía Alvez y Camila Ferrari se presentarán en el Foro del Tejedor, ubicado en Av. Álvaro Obregón 86, Colonia Roma Norte, 06700 Ciudad de México.

Jueves 26 de junio

Irene Albarrán se presentará en Zinco Jazz Club, ubicado en Motolinía 20, esquina 5 de Mayo, Centro Histórico, 06050 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $200 pesos en general. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Viernes 27 de junio

La Texana y Te vi en un planetario se presentarán el 27 y 28 de junio en la Cafetería del Club de Cine, ubicada en Bulevar Manuel Ávila Camacho #1695, sótano, Fraccionamiento Florida, 53160 Naucalpan. El precio de los boletos es de $200 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Son Rompe Pera se presentará el 27 y 28 de junio en el Foro Cultural Hilvana, ubicado en Puente de Alvarado 17A, Buenavista, 06350 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $250 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

LOS BENDERS se presentarán en la Sala de Conciertos Casino Life, ubicada en Insurgentes Sur #1288, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

The Resignators se presentarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México.

Sábado 28 de junio

El Kanka se presentará en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 03330 Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Michael Graves se presentará en Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Delegación Venustiano Carranza, 15800 Ciudad de México.

Yamandu Costa se presentará en Tetetlán, ubicado en Av. De las Fuentes 180 B, Pedregal, Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Anima Tempo y Voltax se presentarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, 03400 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $180 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Lirika Inverza se presentará en FÜCK OFF ROOM, ubicado en Diagonal Patriotismo #6, Colonia Hipódromo Condesa (entre Tamaulipas y Benjamín Hill), 06170 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $288 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Señor Marrano se presentará en Foro El Mictlán, ubicado en Simón Bolívar 283, 06800 Ciudad de México. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Domingo 29 de junio

Possessed se presentará en Circo Volador, ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Delegación Venustiano Carranza, 15800 Ciudad de México. El precio de los boletos es de $750 pesos en general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Las Ligas Menores se presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560 Ciudad de México. El precio de los boletos para la zona general es de $650 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.