Mónica Noguera reacciona a presunto acoso de Memo del Bosque a Bárbara de Regil

Mónica estuvo casada con el fallecido productor de Televisa, quien fue señalado por Regil de haberla besado a la fuerza (Cuartoscuro)

A poco más de un mes del fallecimiento del productor Memo del Bosque, su nombre ha vuelto a ocupar los titulares debido a las acusaciones de acoso realizadas por la actriz Bárbara de Regil.

Estas declaraciones han generado una fuerte reacción entre los allegados del productor, incluyendo a su exesposa, la conductora Mónica Noguera, quien dejó clara su postura al respaldar públicamente a Del Bosque frente a los señalamientos.

La controversia se originó cuando Bárbara de Regil compartió su testimonio en el reality show “Secretos de parejas”, donde participa junto a su esposo, Fernando Schenwald.

Durante el programa, la actriz relató un episodio que, según ella, ocurrió hace varios años mientras discutía proyectos profesionales con Memo del Bosque en su oficina.

Bárbara de Regil relata un episodio en el que Memo del Bosque presuntamente intentó besarla de manera inapropiada

Según su versión, el productor habría intentado besarla de manera inapropiada, lo que ella describió como una experiencia desagradable. “Todavía me acuerdo y me da mucho asco”, expresó la actriz, quien también afirmó que no haber correspondido al gesto le costó una oportunidad laboral.

“¿Pensaste que me iba a quedar callada después de tantos años? No Memo, yo ya no tengo miedo”, concluyó en su declaración.

Tras estas acusaciones, el abogado Guillermo Pous, representante legal de Vica Andrade, viuda de Memo del Bosque, emitió un mensaje contundente en redes sociales, calificando las declaraciones de Bárbara de Regil como un intento de dañar la reputación del productor.

Abogado de Vica Andrade reacciona a las declaraciones de Bárbara de Regil. (Instagram / Captura de pantalla)

En su publicación, Pous advirtió sobre las posibles consecuencias legales de las acusaciones. “Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien que no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales”, señaló el abogado.

Este mensaje no pasó desapercibido para Mónica Noguera, quien mostró su apoyo al productor al interactuar con la publicación de Pous. Aunque su gesto fue simple, al darle “like” al mensaje, dejó en evidencia su respaldo hacia quien fuera su exesposo.

Noguera, quien estuvo al lado de Memo del Bosque durante momentos clave de su vida, ha dejado claro de qué lado se posiciona en esta polémica.

El testimonio de Bárbara de Regil ha generado un debate en el ámbito del espectáculo, especialmente por tratarse de acusaciones contra una figura que ya no puede defenderse debido a su fallecimiento.

Mónica Noguera respalda a Memo del Bosque tras las declaraciones de Bárbara de Regil en un reality show (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Por su parte, los allegados de Memo del Bosque han manifestado su descontento con las declaraciones de la actriz, argumentando que estas afectan la memoria del productor y su trayectoria profesional.