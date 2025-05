Britney Spears genera caos por fumar en un vuelo de Los Cabos a Los Ángeles

Britney Spears protagoniza un nuevo incidente tras encender un cigarro y beber alcohol en un vuelo privado hacia Los Ángeles (Efe)

Britney Spears se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras un incidente ocurrido durante un vuelo privado que la trasladaba desde Cabo San Lucas, México, hasta Los Ángeles, Estados Unidos.

Según reportó TMZ, la cantante de 43 años encendió un cigarrillo y consumió alcohol a bordo, acciones que violan las regulaciones federales de aviación.

Este comportamiento llevó a que las autoridades la amonestaran al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

De acuerdo con el informe, los asistentes de vuelo reaccionaron rápidamente al percatarse de que Spears había encendido un cigarro. Aunque le solicitaron que lo apagara, y ella cumplió con la petición, el incidente ya había sido notificado a las autoridades.

La cantante fue amonestada por violar las regulaciones federales de aviación al fumar a bordo del avión (Chris Pizzello/Invision/AP)

Al aterrizar, la policía esperaba a la cantante para emitirle una advertencia formal. Según fuentes citadas por People, tras recibir la amonestación, Spears quedó en libertad sin mayores consecuencias legales.

Una fuente cercana al caso comentó al medio que este no sería el primer episodio en el que la artista muestra una actitud desafiante hacia las normas. “Esta no es la primera advertencia que recibe. No es alguien que, exactamente, siga las reglas”, señaló la fuente, sin ofrecer más detalles sobre incidentes previos.

La aerolínea JSX, encargada de operar el vuelo privado, optó por no emitir declaraciones sobre lo sucedido. Asimismo, el representante de Spears no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por los medios.

La cantante disfruta de las playas de Baja California Sur

Tras el revuelo generado, Spears utilizó su cuenta de Instagram para referirse al incidente. En un video publicado desde el avión, se la ve brindando con la cámara mientras escribe en el texto de la publicación: “¡Yo ayer!!!”. En tono aparentemente despreocupado, la cantante afirmó que inicialmente creyó que los oficiales que la esperaban al aterrizar estaban allí para apoyarla.

“Me dije ‘¡Oh, me siento especial!’”, expresó en la publicación. Respecto al cigarrillo, Spears justificó su acción aludiendo a experiencias previas: “Algunos aviones en los que he estado permiten fumar”.

“Algunos aviones en los que he estado no permiten fumar, pero este era diferente porque los porta vasos estaban en el exterior del asiento”.

Britney Spears y su más reciente incidente en un vuelo privado (Captura: Instagram/Britney Spears)

El incidente se suma a una serie de episodios recientes que han mantenido a la intérprete de “Toxic” bajo el escrutinio público. Desde el fin de su tutela legal en 2021, Spears ha estado en el foco mediático por su comportamiento y publicaciones en redes sociales, lo que ha generado opiniones divididas entre sus seguidores y críticos.