Anabel Hernández sugiere vínculo del CJNG en asesinato del equipo de Clara Brugada

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados hace una semana en Calzada de Tlalpan. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sigue generando reacciones por su nivel de violencia, precisión operativa y posible carga simbólica.

A una semana de los hechos y sin que aún se haya anunciado captura por los homicidios, la periodista Anabel Hernández afirmó que el atentado no fue un crimen cualquiera, sino un mensaje de alto impacto político, que apunta a una traición y a compromisos rotos entre el gobierno y grupos criminales.

En una mesa de análisis de Aristegui Noticias, la periodista de investigación calificó el ataque como el crimen político más grave dentro del régimen morenista desde 2018.

Subrayó que la emboscada ocurrió a solo 14 minutos de Palacio Nacional y casi en sincronía con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refuerza la hipótesis de una acción planeada con precisión y simbolismo político.

¿Participación del CJNG?

Revelan nuevo video clave del crimen y datos sobre implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. (X/@c4jimenez y redes sociales)

“Es un mensaje directo al grupo de los duros de Morena”, dijo Hernández García, quien recordó que la Ciudad de México es el principal bastión político de ese partido y el lugar donde se gestó el obradorismo.

Clara Brugada, según explicó, no solo es una figura central en el actual gobierno capitalino, sino también una de las posibles cartas fuertes del partido para 2030.

Por eso, Hernández sostiene que el ataque no fue un hecho aislado, sino que buscó desestabilizar al núcleo político del partido en el poder, enviando un mensaje a través del asesinato de dos figuras clave, pero poco expuestas públicamente. La periodista resaltó que el crimen se ejecutó con una táctica meticulosa y que todo el operativo revela inteligencia previa, vigilancia, logística y entrenamiento profesional.

En un punto crucial de su intervención, Anabel Hernández afirmó haber recabado información, incluida de fuentes del entorno de seguridad e inteligencia del gobierno federal, que atribuye el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2025.- Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados a balazos sobre Avenida Tlalpan al cruce con Eje 4 Xola, alcaldía Benito Juárez. Los atacantes huyeron abordo de una motocicleta. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“La información que yo pude recabar, incluso una de las personas informantes forma parte de círculos de seguridad e inteligencia del Gobierno de México, es que habría sido un golpe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo publiqué ya hace más de 24 horas en mi podcast Narcosistema, por una represalia, de acuerdo a lo que se me informó, por acuerdos no cumplidos”, dijo.

Según esta versión preliminar, la organización criminal habría ejecutado el ataque en represalia por acuerdos no cumplidos entre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dicha estructura delictiva.

“Esto que sucedió en Tlalpan, apenas a 14 minutos de distancia de Palacio Nacional, es un mensaje de alguien que se siente traicionado”, afirmó.

La periodista enfatizó que esta información ya estaría siendo considerada por instancias del gobierno de Estados Unidos, que habrían comenzado sus propios cruces de datos. Aunque subrayó el carácter preliminar de la versión, dejó claro que se trata de una línea de investigación que no puede ser descartada en un contexto donde la presión internacional contra los vínculos entre el poder político y el crimen organizado va en aumento.

La periodista también vinculó este crimen con otros eventos recientes ocurridos el mismo día, como el asesinato de dos asesores de la embajada de Estados Unidos en Tlaquepaque y un atentado contra Perla McDonald, viuda del empresario Sergio Carmona, “El rey del huachicol”, presunto financista de Morena con nexos con el narcotráfico.

Una ejecución con sello profesional

Revelan el video completo del ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz. (X/@siete_letras)

De acuerdo con Gabriel Regino, abogado penalista y profesor de la UNAM, el ataque fue ejecutado con un nivel de precisión inusual incluso entre sicarios del crimen organizado. El tirador utilizó un arma 9 mm, disparó con una sola mano, y agrupó los tiros en el llamado “triángulo” del parabrisas, una técnica utilizada para vulnerar vehículos blindados.

El periodista Óscar Balderas también ha destacado en diversas entrevistas radiofónicas que el sicario disparó 12 veces, de las cuales ocho impactos fueron para Ximena Guzmán y cuatro para José Muñoz, todos en puntos vitales.

Óscar Balderas y David Saucedo también han coincidido en que el CJNG es uno de los grupos criminales que ha tomado como sello el asesinato de políticos y funcionarios, además de que se aplicó un modus operandi similar al que se les ha visto en reiteradas ocasiones. Regino, sin embargo, señala que aunque pudo haber sido coordinado por un grupo criminal, la filtración de datos sensibles como la ruta que seguían Ximena Guzmán y José Muños pudo haber salido del círculo cercano a las víctimas.

Las grabaciones difundidas por Carlos Jiménez revelan que el atacante vigiló el lugar días antes y actuó con apoyo logístico de varios vehículos robados, lo que refuerza la teoría de una operación organizada por un grupo con capacidad económica y táctica.

El arma utilizada no tiene historial balístico y se presume que fue introducida ilegalmente al país. Según fuentes citadas por La Silla Rota, la pistola también habría estado equipada con un silenciador.

Imágenes del segundo implicado en el crimen contra Ximena Guzmán y José Muñoz. (X/@c4jimenez)

Otro elemento que ha generado suspicacias es la falla de la cámara del C5 más cercana al lugar del crimen, que no captó el momento del ataque. Aunque el gobierno capitalino asegura que parte de las imágenes fueron recuperadas, expertos advierten sobre una posible filtración interna o sabotaje institucional, especialmente por el grado de conocimiento de la rutina de las víctimas.

Ximena Guzmán y José Muñoz no eran figuras públicas expuestas, sino estrategas y operadores cercanos a la jefa de Gobierno, con acceso a información sensible y vínculos directos con la estructura política local. Su asesinato, por tanto, no parece responder a una motivación personal, sino a una decisión estratégica de alto nivel.