¿Belinda y Gabito Ballesteros tuvieron algo? Él revela la verdad y menciona a Nodal

Los rumores sobre un posible romance entre Gabito Ballesteros y Belinda llevan meses circulando en redes, especialmente desde que la cantante fue vista en uno de sus conciertos en Hermosillo, Sonora.

La cercanía entre ambos artistas, las salidas públicas y hasta una fotografía juntos en el Gran Premio de México fueron suficientes para que los fans comenzaran a imaginar algo más que una amistad.

Ahora, el cantante de corridos tumbados aclaró en entrevista para el programa Hoy cómo es realmente su relación con Belinda, y de paso, mencionó a Christian Nodal, lo que encendió aún más la conversación.

Belinda y Gabito Ballesteros en camerinos. (Instagram)

¿Por qué mencionó a Nodal? ¿Qué relación tiene con Belinda más allá de una amistad? ¿Está planeando algo con ambos? Las redes, como era de esperarse, ya tienen sus propias teorías.

¿Qué dijo Gabito Ballesteros sobre Belinda y Nodal?

En su entrevista con el matutino Hoy, Gabito fue directo al hablar de la relación que mantiene con Belinda.

“Sí, tengo una buena amistad con ella, la admiro mucho, admiro su carrera, admiro mucho su familia, tengo una bonita relación con su familia, con ella y somos buenos amigos”, afirmó el joven artista.

Belinda y Gabito Ballesteros. (Instagram)

Pero lo que más llamó la atención fue la mención a Christian Nodal, expareja de Belinda y también originario de Sonora.

“Sí, Nodal, paisano allá de Sonora. Pues ya veníamos de tiempo atrás hablando y ahí queriendo hacer un tema, no llegábamos a ningún acuerdo, pues ahí, nos mandábamos uno y luego otro, y ahí estamos. Y este tema no sé, desde que lo hice me gustaba mucho para su voz”, dijo sobre su colaboración musical con el famoso.

Christian Nodal en la Plaza de Toros. (Instagram)

¿Hubo o no romance? El contexto del supuesto vínculo entre Belinda y Gabito

Todo comenzó cuando Belinda asistió al concierto de Gabito Ballesteros en Hermosillo, en compañía de Estibaliz Badiola, exnovia de Nodal y actual pareja de Adriel Favela, quien también participó en el show.

Las imágenes de la cantante disfrutando del espectáculo se volvieron virales, sobre todo porque la intérprete no suele acudir a eventos públicos con tanta frecuencia.

Las especulaciones se intensificaron porque no es la primera vez que se les ve juntos. En octubre pasado, ambos posaron en una fotografía durante el Gran Premio de México, lo que ya había encendido las alarmas sobre una posible relación.

A esto se suma el hecho de que Belinda ha mostrado un cambio radical en su vida social, apareciendo con más frecuencia en eventos y con una actitud relajada que muchos celebran. “Me gusta esta nueva versión de ella”, comentan sus fans en redes.

