Bárbara de Regil revela que fue víctima de abuso para que más niñas no sufran lo mismo: “Tenía 12 años”

El éxito profesional y personal que Bárbara de Regil alcanzó hace muchos años precede de una adolescencia que estuvo marcada por un inesperado embarazo a la edad de 16 años, el inmediato abandono de su pareja e inestabilidad financiera.

Su historia no es nueva. En diversas entrevistas y a través de redes sociales ha abordado pasajes complicados de esa etapa. No obstante, durante muchos años, la protagonista de Rosario Tijeras fue renuente a profundizar sobre una terrible experiencia que vivió durante su infancia, cuando estaba a cargo de su padre.

Tras décadas de hermetismo, De Regil decidió romper el silencio en el reality show Secretos de Pareja, donde reveló que fue víctima de abuso infantil.

Tras décadas de hermetismo, De Regil decidió romper el silencio en el reality show Secretos de Pareja donde, entre lágrimas, reveló que fue víctima de abuso infantil.

Su crudo relato

Secretos de Pareja, proyecto de la plataforma de contenido continuo CanelaTV, documenta la vida amorosa de ocho celebridades de la farándula mexicana, entre ellas, el matrimonio de Bárbara de Regil con el empresario Fernando Schoenwald.

Su estreno abrió una conversación en redes sociales debido a la inédita fragilidad de Bárbara de Regil. Con la intención de que su testimonio ayude a concientizar sobre los riesgos del abuso infantil, reveló que fue agredida sexualmente por una persona que trabajaba para sus padres.

“Cuando tenía 12 años, mi mamá tenía cáncer en ese momento, yo vivía con mi papá... Mi papá le entraba al alcohol y muchas cosas, no se hacía responsable de mí como lo debería de haber hecho... Me violó el jardinero de mi casa”.

¿Por qué rompió el silencio?

Convencida de que verbalizar un trauma ayuda a sanar heridas emocionales, Bárbara de Regil compartió su testimonio con una doble intención: cerrar heridas e impedir que otras se abran.

“La cuento a las mujeres para motivarlas y por si alguna está viviendo la situación que yo viví a los 12 años, pues que vea que hay un brillito, que tu vida no se acaba ahí, que no es una tumba, es un bache, que puedes salir de ahí con terapia, con amor propio y claro que Fer me ha ayudado mucho a superar mis heridas del pasado”, indicó.

Previo al estreno del episodio, Bárbara de Regil anticipó a sus seguidores que no fue sencillo aceptar el proyecto. La actriz compartió en Instagram fragmentos del primer episodio y un extenso mensaje: “Nunca les voy a mentir: estoy feliz de que se estrene, perooo también muy nerviosa. Lo hicimos con toda la intención de entretenerlos y de mostrar un lado más real de mí, de Fer y de nuestra relación. Pero seamos realistas. Un viaje con extraños, una experiencia intensa, otro país, muchas emociones… y sí, no todo salió como lo planeamos. Pero así es la vida no?“, reflexionó la influencer.

El testimonio de Bárbara de Regil es solo un ejemplo de historias complicadas que saldrán a la luz en Secretos de Pareja.

