Laisha Wilkins critica a Morena por politizar crimen de funcionarios en CDMX: “No dieron su vida por México, los asesinaron”

Laisha Wilkins criticó a Morena por politizar crimen de dos funcionarios cercanos a la jefa de gobierno de la CDMX. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Laisha Wilkins hizo una dura crítica al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la narrativa que militantes de peso han dado al caso de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asesinados a tiros el 20 de mayo en calles de la alcaldía Benito Juárez.

A través de su cuenta de X —antes Twitter—, Wilkins compartió una serie de publicaciones, entre ellas participaciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien relacionó el crimen con una supuesta campaña promovida por la derecha. “Me parece que está yendo en incremento una campaña de agresión hacia compañeros y compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona”, señaló.

Para Laisha Wilkins, el legislador no solo busca tomar control de una narrativa que desvíe la atención pública de las críticas que han hecho actores políticos, periodistas y activistas a la estrategia de seguridad de las administraciones de Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Laisha Wilkins dividió opiniones en X —antes Twitter. (Foto: @LaishaWilkins, X)

Acusa a Morena de politizar el crimen

Tras una etapa exitosa como actriz en Televisa, Laisha Wilkins incursionó en la creación de contenido con el proyecto digital Aca Entre News. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en una crítica de la política pública y económica de la Cuarta Transformación, postura que ha mantenido durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de compartir un fragmento de una participación del senador Gerardo Fernández Noroña, quien elogió la labor que desempeñaron Ximena Guzmán y José Muñoz en el gobierno de la capital, Wilkins acusó al legislador de politizar el tema: “Usan hasta a sus muertos para enriquecer su discurso. Son miserables, no respetan nada, ni el dolor, ni el momento, nada. Adaptan todo a su beneficio. Ahora intentan integrar dos niños héroes más. No, no se confundan, Ximena y Pepe no dieron su vida por México, los ASESINARON”, señaló.

En las imágenes, el presunto agresor aparece solo, vestido como trabajador urbano, esperando en el mismo punto donde una semana después mataría a Ximena Guzmán y José Muñoz. (CUARTOSCURO/Capturas de pantalla c4jimenez)

Reacciones en redes sociales

Las opiniones de Laisha Wilkins suelen generar encono en redes sociales, donde supera los 500 mil seguidores. Personas que coinciden con su ideología respaldaron su opinión sobre el intento del oficialismo de tomar control sobre la narrativa del crimen. Otros cuestionaron sus argumentos y defendieron la estrategia de seguridad del gobierno.

Al margen de la polémica, Bertha María Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), indicó que el asesinato de Ximena Guzmán es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Paralelamente, el periodista Carlos Jiménez, más conocido como ‘El C4’, difundió videos de una cámara de seguridad en la Ciudad de México, tomados una semana antes, que registran a un motociclista en el mismo punto donde ocurrió el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Durante su Conferencia del Pueblo de este jueves 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó opinar sobre la divulgación del material para no generar ruido en torno a la investigación a cargo de la FGJCDMX.