¿Gabriel Soto demandará a Julián Gil? Así reaccionó a las declaraciones sobre su escándalo con Marjorie de Sousa

(IG: @juliangil // @gabrielsoto)

Julián Gil desató controversia en redes sociales tras revelar detalles sobre su polémica ruptura amorosa con Marjorie de Sousa, así como del escándalo que ella enfrentó con Gabriel Soto en 2016 por unas ‘sugerentes’ fotografías.

Fue en el primer capítulo del reality ‘Secretos de Pareja’ donde Julián Gil habló al respecto. Sin profundizar en detalles, aseguró que las fotografías en donde aparece Gabriel Soto cargando a Marjorie de Sousa en la playa y el subsecuente escándalo provocaron el divorcio del actor y Geraldine Bazán.

“Ella traía un ped* formado públicamente con Gabriel Soto por el tema de la cargada, que se divorcia Geraldine; no fue Irina la tercera en discordia, lo que destroza ese matrimonio fue ese momento”, declaró.

El galán de telenovelas destapó detalles de su relación con la actriz Credito: canela.tv

Cabe recordar que Gabriel Soto y Geraldine Bazán se divorciaron en 2018, pero se mantienen en constante comunicación por sus dos hijas en común: Alexa y Elisa.

Tras su separación, Soto comenzó una relación amorosa con Irina Baeva, quien fue tachada como la presunta tercera en discordia en el matrimonio.

¿Gabriel Soto demandará a Julián Gil?

Las declaraciones de Julián Gil revivieron el escándalo de Gabriel Soto y Marjorie de Sousa en redes sociales. Por esa razón, algunos reporteros se acercaron con el galán de telenovelas mexicano para cuestionarlo al respecto.

Soto prefirió no compartir su opinión y así reaccionó cuando lo cuestionaron sobre la posibilidad de demandar a Julián Gil: “Ya hablaré con él en persona”.

Respecto a las otras polémicas que enfrenta actualmente por su vida amorosa, pidió que el público no se crea todo lo que dicen sobre él y lamentó que algunos rumores han crecido tanto hasta dar pie a una avalancha de chismes.

“Hay notas que se empiezan a hacer como una bola de nieve que acaba siendo una avalancha de chismes, de cosas infundadas y de cosas que a alguien se le ocurrió decir”, dijo.

Soto terminó con Irina Baeva e 2024. (IG: @irinabaeva // @gabrielsoto)

Gabriel Soto también fue cuestionado sobre las acusaciones de Julián Gil en contra de Marjorie de Sousa por presunta agresión durante su noviazgo, sin embargo, se limitó a decir que no opina de terceras personas.

“Yo no habló de eso, mucho menos de terceras personas y cosas que no son de mi incumbencia, cosas que no viví y que pasaron hace muchos años”. añadió.