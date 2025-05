Claudia Sheinbaum pide evitar especulaciones tras asesinato de colaboradores de Clara Brugada

La Presidenta Claudia Sheinbaum, pidió no especular sobre el asesinato de los funcionarios.

Tras el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz, Asesor, en la Calzada de Tlalpan, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos durante la conferencia mañanera de hoy.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria pidió evitar especulaciones al respecto:

“No hay que especular, y no tenemos conocimiento (suficiente), son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no, no usan ni siquiera vigilancia, nada, pues, son compañeros. Y hay que ver la investigación para poder conocer la causa y apoyar en todo lo que podamos”, aseguró.

De igual forma, Sheinbaum afirmó que con apoyo del Gobierno de México ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión, además de que se realiza el análisis de las cámaras de video vigilancia de la zona para identificar a los probables responsables, los cuales viajaban a bordo de una motocicleta.

Agentes de policía trabajan en el lugar, luego de que funcionarios del equipo de Clara Brugada, fueran asesinados. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

“No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia”, agregó.

La presidenta mencionó que se reuniría con Clara Brugada, reiteró todo el apoyo incondicional a la Jefa de Gobierno, y mencionó que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, continuará coordinándose con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México respecto a este caso.

Así sucedió el ataque

Esta mañana, dos funcionarios pertenecientes al gabinete de Clara Brugada fueron asesinados en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, cuando viajaban a bordo de un vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno, y José Muñoz, Asesor.

De acuerdo a un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X, se aprecia como cámaras de videovigilancia capan el momento en que José Muñoz se acerca al automóvil negro, cuando de pronto un sujeto con casco de motocicleta, ubicado frente al vehículo, saca un arma de fuego de entre su ropa y comienza a disparar contra los funcionarios públicos. Tras el ataque, el agresor huye corriendo del lugar.