Asesinato de colaboradores de Clara Brugada en CDMX llama a reflexionar sobre seguridad de funcionarios, afirma Monreal

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como del asesor, José Muñoz, que ocurrió esta mañana.

El legislador afirmó que este hecho “genera preocupación e indignación”, por lo que fue cuestionado sobre si reforzaría sus medidas de seguridad para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

Ante esto, respondió que el no tiene planeado aumentar sus medidas de seguridad o contratar personal adicional, pero considera que el asesinato de los funcionarios “sí hace reflexionar” sobre el tema.

“No tengo seguridad, nunca la he tenido, salvo cuando era gobernador en Zacatecas, que tenía dos muchachos que me ayudaban, pero obviamente esto tendrá que reflexionarse, sí hace reflexionar a todas las personas que estamos realizando un servicio publico.

“Vamos a ver qué sucede, yo no he tomado ninguna decisión, voy a seguir igual, no tengo ninguna persona que tenga por objeto cuidarme, ni a mi ni a mi familia”, comentó.

Afirmó que confía en que las autoridades esclarecerán el crimen, reiterando que “hay que tomar decisiones”, ya que en este caso, la funcionaria capitalina iba manejando sola al momento del asesinato.

“Confío en que se va a dar con el paradero y se va a dar a conocer la causa por la que se perpetrar, se cometió este crimen tan lamentable y condenable.

“Hay que tomar decisiones, porque creo que iba sola manejando, también el auxiliar, pero es parte de nuestra filosofía, estos hechos son muy lamentables y yo confío en la autoridad”, aseveró.

No obstante, expresó su respaldo a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que a pesar de el asesinato, hay buenos resultados y se ha disminuido la violencia en el país.

“Yo veo con toda honestidad, que las cifras y los hechos de inseguridad y violencia han disminuido, que la estrategia de de la presidenta Claudia Sheinbaum está funcionando y que lamentablemente, actos como el de esta mañana te generan una percepción negativa contra la estrategia de seguridad ”, concluyó.