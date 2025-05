My Chemical Romance regresa a México con The Black Parade: todo lo que necesitas saber, preventa, fechas y artista invitado

My Chemical Romance - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Han transcurrido 16 años desde la última vez que pisaron un escenario mexicano, pero la espera terminó. My Chemical Romance, la emblemática banda de Nueva Jersey que definió a toda una generación con su estética oscura y letras catárticas, ha confirmado su retorno triunfal a la Ciudad de México con su gira Long Live: The Black Parade.

La cita que marcará el reencuentro entre la banda y su público mexicano será el 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros, con The Hives como invitado especial. El anuncio sacudió este lunes el panorama musical latinoamericano, generando un eco inmediato entre fanáticos y medios.

días antes de su presentación en el Corona Capital, Frank Iero, Gerard Way y los otros músicos ya llegaron a la capital del país

El regreso de una era

Con The Black Parade como columna vertebral del espectáculo, los integrantes originales —Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way— revivirán por completo el icónico álbum que marcó el punto más alto de su carrera. Esta gira no solo celebra un disco, sino una época entera que redefinió el rock alternativo y el movimiento emo a nivel mundial.

“If you could be anything, what would you be?”, pregunta la voz de Gerard Way en uno de los pasajes más recordados del álbum. Y la respuesta, para millones, sigue siendo la misma: ser parte de esa marcha negra que rompió esquemas en 2006 y que hoy sigue tan viva como entonces.

Una producción pensada al detalle

La gira, producida por Live Nation, recorrerá diez ciudades en Estados Unidos durante el verano, con artistas abridores seleccionados personalmente por la banda, en un gesto que refuerza su compromiso con la curaduría artística y la experiencia total del fan.

La parada mexicana, única en su tipo hasta el momento, tendrá un ingrediente adicional: la presencia explosiva de The Hives, banda sueca que aportará su energía cruda y visceral al evento, convirtiendo la noche en un ritual de intensidad compartida.

¿Cuándo será la preventa?

La Gran Venta HSBC se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo, reservando el acceso anticipado para tarjetahabientes. La venta general comenzará el 24 de mayo, disponible en la taquilla del estadio o a través de Ticketmaster.

Dada la magnitud del evento y la larga ausencia de la banda en territorio mexicano, se espera una alta demanda de boletos. El fenómeno My Chemical Romance no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que se ha fortalecido como símbolo cultural transgeneracional.

El legado de un álbum inmortal

Lanzado en 2006, The Black Parade no tardó en convertirse en un fenómeno global. Certificado cuatro veces Platino y con su sencillo estrella, Welcome to the Black Parade, alcanzando cinco certificaciones de Platino, el álbum fue incluido por Rolling Stone en su lista de los “500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos”.

Más allá de los números, este trabajo significó una declaración de identidad, un manifiesto en forma de ópera rock que desafió convenciones musicales y estéticas. Su influencia aún resuena en nuevas generaciones de artistas y fans por igual.

El desfile continúa

Lo que en 2006 fue un grito de guerra envuelto en delineador negro y guitarras afiladas, en 2026 se transforma en una celebración de resistencia emocional y artística. My Chemical Romance no regresa simplemente a tocar un álbum: vuelve a abrir la herida luminosa que los convirtió en leyenda.

El 13 de febrero, la Ciudad de México se convertirá en escenario de una de las noches más esperadas del calendario musical. Porque hay desfiles que no terminan nunca, solo hacen pausas. Y The Black Parade está listo para marchar de nuevo.

My Chemical Romance. (Twitter @CoronaCapital)