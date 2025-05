MasterChef Celebrity México 2025: quién fue el octavo eliminado de la cocina más famosa

Los chefs despidieron entre lágrimas a una de las celebridades más queridas del reality. (@MasterChefMx)

El episodio número 8 de Master Chef Celebrity 2025 estuvo marcado por un desafío de alto nivel que puso a prueba las habilidades culinarias de los participantes restantes.

En esta ocasión, el reto de campo se desarrolló en Teotihuacán, uno de los sitios más emblemáticos de México, donde las celebridades tuvieron que preparar un menú para un grupo de comensales con paladares exigentes. Este desafío elevó la presión entre los concursantes, definió al equipo ganador y al portador del codiciado “pin del chef”.

Los participantes fueron divididos en equipos para competir en este reto. El equipo rojo (integrado por los millenials y la nueva generación) se destacaron por encima de sus contrincantes (equipo azul), asegurando la victoria y ganando el pase directo al balcón, lo que les permitió evitar la eliminación en esta etapa del programa.

El reto de campo se llevó a cabo en Teotihuacán. (@MasterChefMx)

Además, Dani Valle, integrante del equipo rojo, fue reconocido con el pin del chef de la semana.

En una dinámica que combinó creatividad y estrategia, los participantes de un concurso culinario enfrentaron un segundo reto que los llevó a cocinar en parejas. La prueba consistió en pujar por una obra de arte, la cual determinaría el platillo que debían preparar, poniendo a prueba su habilidad y destreza en la cocina.

Las parejas formadas por Gaby, Andrea, Ofelia y Plutarco lograron destacarse en esta etapa, asegurando su permanencia en la competencia al salir victoriosos. Este triunfo les permitió evitar el temido mandil negro. Por otro lado, los participantes Anabel, Bárbara, Isaías y Luis Fer no corrieron con la misma suerte por lo que terminaron en el reto de eliminación.

Bárbara Torres sufrió durante el reto de eliminación que implicaba preparar garnachas. (@MasterChefMx)

Para la prueba final, los concursantes tuvieron que preparar las 5 mejores garnachas en 60 minutos con varios rellenos, salsas y más. A pesar de que Bárbara y Anabel fueron de las más preocupadas y nerviosas durante el tiempo de cocina, lograron presentar buenos platos.

Desafortunadamente, Isaías, ‘Chef en Proceso’ no cumplió con las expectativas de los chefs y se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity.

Isaías se convirtió en el octavo eliminado del reality show. (@MasterChefMx)

“Nunca me imaginé que me iba a ir hoy y que me iba a sentir así, pero la neta fue algo muy bonito. Me sentí muy liberado, muy real, muy yo, muy ese niño de 10 años que veía los programas y se imaginaba en el foro, era muy surreal", expresó el influencer.

Asimismo declaró que siempre tiene que seguir aprendiendo. “Es una gran lección, por más que creas que sabes hacer una cosa, que la tienes domianda y perfeccionada, siempre va a haber un rango de error”.

Participantes de MasterChef Celebrity México que siguen en la competencia

Ofelia Medina

Gaby Rivero

Anabel Ferreira

Luis Fernando Peña

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

Leslie Gallardo

Nicole Chávez

Herly