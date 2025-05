Sandra Cuevas reaparece en Festival Acamoto que dejó personas muertas y varios lesionados en Acapulco, Guerrero

La alcaldesa presentó de manera oficial su proyecto de oposición Crédito: Cuartoscuro

Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc, fue vista en el festival Acamoto realizado en Acapulco, Guerrero, luego de que eliminara sus redes sociales y de aparecer de manera sorpresiva en una conferencia en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Este viernes 16 de mayo, Cuevas fue captada en video por un usuario de redes sociales que se encontraba en el evento que dejó al menos 7 personas muertas y 12 lesionadas. En el material compartido, la exalcaldesa le envía un saludo y “bendiciones”.

Cabe mencionar que el festival Acamoto inició el pasado jueves 15 de mayo, en un evento en el que cientos de motociclistas se reúnen para participar en desfiles, competencias y convivencias.

En el material se observa a Cuevas en la playa de Acapulco, mientras viste un top de color rosa, pantalón de mezclilla, gorra beige y lentes de sol.

La exalcaldesa acudió al evento para disfrutar de las muestras y convivencia de cientos de motociclistas. (Crédito: Instagram/ @chulibiker)

Estos hechos ocurren luego de que Cuevas cerrara sus redes sociales a principios del mes de mayo, en las que solía compartir contenido relacionado con su empresa Diamond Group.

Desde ese momento la exalcaldesa ha sido vista en escasas ocasiones tras reportes de que estaría siendo investigada por irregularidades durante su gestión en la Cuauhtémoc.

Exalcaldesa aparece en FES Aragón

Sandra Cuevas fue vista el pasado martes 13 de mayo durante la Semana de Derecho en la FES Aragón, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que sorprendió tanto a autoridades como estudiantes.

La directora de la institución, Araceli Romo Cabrera, informó que Cuevas no fue invitada oficialmente al evento y que su llegada sorprendió tanto a las autoridades como a los organizadores.

En una entrevista con el periodista Jairo Calixto, Romo aclaró que Cuevas no fue invitada por ninguna autoridad de la facultad.

“Yo quiero aclarar que no fue invitada, no es nada personal, pero no fue invitada por mí, no fue invitada por la carrera de derecho ni por los organizadores, ni los estudiantes”, aseguró la directora.

(Impresión de pantalla video)

Romo Cabrera explicó que ese día se encontraba en su oficina cuando le notificaron que la exalcaldesa estaba presente en las actividades programadas para la Semana de Derecho.

La polémica se intensificó debido a que, inicialmente, se especuló que Sandra Cuevas había acudido al plantel para impartir una conferencia sobre temas jurídicos. Sin embargo, la directora desmintió esta versión, asegurando que no ofreció ninguna charla ni participó de manera formal en las actividades académicas.

“No dio ninguna plática y no fue invitada formalmente. Si ustedes revisan el programa de la Semana de Derecho, se van a dar cuenta de quiénes fueron invitados”, señaló Romo Cabrera.

El programa oficial del evento, correspondiente al día 13 de mayo, no incluía el nombre de Sandra Cuevas entre los ponentes o participantes. Las actividades de esa jornada estaban enfocadas en otros temas y contaban con la participación de invitados previamente confirmados.