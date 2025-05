Ronald Johnson envía condolencias a familiares de víctimas del buque Cuauhtémoc y respalda a Claudia Sheinbaum

El buque Cuauhtémoc sufrió un accidente durante las maniobras de zarpe, provocando su colisión con el puente de Brooklyn (Cuartoscuro)

Horas después del accidente que el buque escuela Cuauhtémoc, perteneciente a la Marina, tuvo en el puente de Brooklyn, en Nueva York, el embajador de Estados Unidos en México volvió a pronunciarse. En su nuevo mensaje, Ronald Johnson, quien hace algunos días asumió el nuevo cargo, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por medio de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Ronald Johnson emitió un segundo mensaje acerca el incidente en el que murieron dos personas tripulantes del buque de tres mástiles. En esta ocasión, dirigió su mensaje a las familias de las víctimas.

"Nos unimos en oración por los cadetes de la Secretaría de Marina (Semar) que perdieron la vida y acompañamos con el corazón a sus familias. Nuestras condolencias a todos los afectados. Estamos unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo para brindar apoyo y solidaridad", se lee en el mensaje publicado a través de su perfil verificado, conocido como @USAmbMex, en la red social citada.

En la embarcación viajaban 277 personas (REUTERS/Eduardo Muñoz)

¿Qué pasó con el buque escuela Cuauhtémoc?

Durante una maniobra de zarpe en Nueva York, el Velero Cuauhtémoc, Buque Escuela de la Armada de México, sufrió un percance que involucró al puente de Brooklyn, lo que resultó en daños significativos a la embarcación y la imposibilidad de continuar con el Crucero de Instrucción “Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar”.

Según informó la Secretaría de Marina, el incidente dejó un saldo de 22 tripulantes lesionados, de los cuales 11 fueron diagnosticados como delicados y nueve se encuentran estables. Lamentablemente, dos de los tripulantes que estaban en estado grave fallecieron debido a las lesiones sufridas.

El director de la Escuela Naval y el Comandante de la Octava Región Naval han establecido contacto directo con los familiares de los cadetes y la tripulación del Velero Cuauhtémoc. Este esfuerzo busca proporcionar información actualizada y apoyo a las familias en este difícil momento. La institución también reafirmó su compromiso de brindar atención oportuna y seguimiento a las investigaciones que permitan esclarecer las causas del incidente.

Claudia Sheinbaum lamentó la politización del caso (Claudia Sheinbaum)

Claudia Sheinbaum lamenta uso político del accidente del buque Cuauhtémoc

Durante una gira en Baja California Sur, Sheinbaum lamentó que el accidente esté siendo utilizado con fines políticos y pidió solidaridad en torno al caso.

“Lamentamos que esto se use políticamente, eso sí, porque fue un accidente, hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es (tener) solidaridad y esperar un poco a ver cuáles son las causas (...) hasta que no se haga la investigación no podemos saber, fue un accidente”, expresó la mandataria en una breve entrevista con medios de comunicación.

El incidente adquirió un matiz político luego de que opositores difundieran en redes sociales videos que, presuntamente, fueron grabados antes de la partida del buque. En los materiales se observa a personas promocionando candidaturas y elecciones judiciales, entre ellas la de Lenia Batres, quien pertenece al partido oficialista Morena. Según las acusaciones, estas personas no eran miembros de la Marina, lo que ha generado cuestionamientos sobre el acceso al buque y el uso de este para actividades políticas.