Claudia Sheinbaum lamenta que accidente del buque Cuauhtémoc “se use políticamente”

El buque tenía 277 personas a bordo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, lamentó que el accidente del buque escuela Cuauhtémoc, perteneciente a la Marina, esté siendo utilizado con fines políticos. Luego de pedir la solidaridad en torno al caso, confirmó que autoridades mexicanas, así como de los Estados Unidos, ya investigan para averiguar cuáles fueron las causas que dieron pie al accidente.

Durante una gira por el estado de Baja California Sur, la mandataria mexicana dio una breve entrevista a medios de comunicación. En el espacio lamentó que, a pesar de haber sido un accidente que dejó un saldo de dos personas fallecidas, algunas personas busquen lucrar políticamente.

“Lamentamos que esto se use políticamente, eso sí, porque fue un accidente, hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es (tener) solidaridad y esperar un poco a ver cuáles son las causas (...) hasta que no se haga la investigación no podemos saber, fue un accidente”, fueron las palabras que mencionó en la breve comparecencia ante medios de comunicación.

Claudia Sheinbaum lamentó la politización del accidente (Presidencia)

La noche del sábado 18 de mayo de 2025 el buque escuela Cuauhtémoc, de la Marina, zarpó desde Nueva York luego de haber hecho una escala de cuatro días. No obstante, lo que sería un festejo se convirtió en una tragedia cuando la nave de tres mástiles chocó contra la estructura del puente de Brooklyn. Según informó la policía, el buque con 277 personas a bordo pudo haber perdido potencia.

A raíz del accidente, opositores difundieron en redes sociales videos que pudieron haber sido documentados antes de la partida del buque escuela desde Nueva York. En los materiales se puede observar que algunas personas, presuntamente pertenecientes al partido guinda en Estados Unidos, a bordo de la nave, promocionaron la elección judicial y algunas candidaturas como la de Lenia Batres.

Al respecto, una vez que se dio a conocer la noticia sobre el accidente, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunciaron en contra de los videos y emitieron posicionamientos acerca de las personas ajenas a la Marina que pudieron acceder al buque.

El saldo del accidente es de 2 fallecidos y más de 20 heridos (AKASH RANA via REUTERS)

“Somos hoy en día el hazme reír y noticia en el mundo no solamente por no conducir un proceso judicial inédito, sino por la negligencia de mandos que le abren la puerta a Morena sin importar la seguridad ni elementos básicos de protección civil”, declaró el legislador Raúl Torres Guerrero de acuerdo con un comunicado emitido por el partido blanquiazul.

Al respecto, luego de condenar la politización del accidente, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la Semar y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya laboran para dar con las causas del accidente.

“Lo está atendiendo la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay coordinación con las autoridades locales y por supuesto coordinación entre la embajada (de México en Estados Unidos) y la SRE y el gobierno de Estados Unidos. Ya la causa la está revisando la Semar y las autoridades de allá”, dijo.