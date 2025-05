Susana Zabaleta pide que paren los ataques a Mariana Seoane por hablar de su relación con Ricardo Pérez

Susana Zabaleta calificó de desafortunadas las declaraciones de Mariana Seoane. (Fotos: @@susanazabaleta, @ricardomedijo, @laseoaneoficial, Instagram)

Susana Zabaleta reaccionó a las recientes declaraciones de Mariana Seoane, quien insinuó que la cantante de soprano mantiene a su pareja, Ricardo Pérez, quien es 30 años menor que ella.

Anteriormente, el hijo de la actriz ya se había pronunciado al respecto, pero no fue hasta una reciente entrevista para el programa Ventaneando donde Zabaleta hizo una petición sobre el tema.

De acuerdo con la actriz de 60 años, las palabras por parte de “La niña buena” fueron muy desafortunadas, pero pide que paren los ataques en su contra, pues entiende que no conoce realmente al comediante de La cotorrisa.

La cantante de soprano lanzó un dardo a Mariana Seoane tras asegurar que mantiene a su pareja, Ricardo Pérez. Crédito: Ventaneando / TV Azteca

“Ya déjenla de molestar porque sí es muy fuerte. Yo tampoco sabía hasta que me tocó la puerta, no sabía que tenía millones y millones de seguidores y que ganaban más que yo, pero ella tampoco lo sabía”, compartió.

Asimismo, lanzó un dardo contra la intérprete de “Mermelada” al repetir un famoso refrán que hace referencia a las actitudes que molestan de otras personas.

“Dicen que `lo que te choca, te checa’, pues si ella mantiene... a nosotros qué, cada quien lo suyo, Quien sea que mantiene al otro, ¡qué padre!”, puntualizó.

Postal de Ricardo Pérez para Susana Zabaleta. (Instagram)

Pese a los comentarios que ha enfrentado de amigas y personas del medio, "La Zabaleta" aseguró sentirse plena y satisfecha en su relación, pues curiosamente, el creador de contenido siempre ha tenido palomita.

“Son como muchas cosas, que tu familia lo acepte, y curiosamente con Ricardo es una paloma, paloma, paloma. Entonces viajar con todos es maravilloso, me siento completamente plena porque pues tengo todo”, expresó con gran sonrisa en el rostro.

Qué dijo Mariana Seoane sobre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Como parte de la promoción del sencillo “Amantes en peligro”, un tema que habla sobre las relaciones entre hombres con mujeres mayores, Seone compartió su postura al respecto, pero dejó entrever que la cantante mantenía a su pareja.

“Generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie“, dijo entre risas en la alfombra roja de Las Lunas del Auditorio.

Mariana Seoane le pide perdón a Susana Zabaleta por criticarla. Créditos: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira

Sus palabras no fueron bien vistas por los seguidores de la pareja, pues no dudaron en salir a defendernos; lo que ocasionó que la actriz de melodramas ofreciera una disculpa.

Ante varios medios, Seoane confesó que desconoce por completo cómo es la relación de Susana Zabaleta con Ricardo Pérez, por lo que considera que sus palabras fueron un error.

“Si tuve el error de haberlo dicho repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo”, declaró.