Nodal confesó que se enamoró de Ángela cuando ella tenía 13 años; Pepe Aguilar impidió su romance

El cantante reveló detalles inéditos sobre cómo surgió su famosa colaboración “Dime cómo quieres”. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Christian Nodal ha estado participando activamente en diversos medios de comunicación, podcasts y programas de YouTube. Por lo que recientemente el cantante visitó “Zona de desmadre” conducido por Mike Salazar.

Ahí Nodal interpretó algunos fragmentos de sus canciones, compartió detalles personales y profesionales que han marcado su carrera. Durante su participación en ese episodio, uno de los temas que más captó la atención fue la colaboración que realizó hace cinco años con Ángela Aguilar para la canción “Dime cómo quieres”.

En este contexto, el sonorense dio a conocer detalles inéditos sobre la creación de la exitosa canción, confesando que sentía algo por la hija de Pepe Aguilar desde que coincidieron en una gira de la familia Aguilar.

“Estaba en Miami con Edgar y estaba armando mi disco y le digo traigo muchas ganas de... te acuerdas de la canción de Rocío Durcal con Juan Gabriel (Déjame Vivir). Se me hacía tan divertida cuando estaba niño, porque traía ese coqueteo”, declaró.

Ángela Aguilar y Christian Noda se conocieron durante la gira de "Jaripeo sin Fronteras". (YouTube)

“Es que está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’, entonces cuando yo conocí a Ángela yo digo ‘wow, tiene un talentazo’ y yo tenía 18 años y ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como 13″, confesó el cantante, quien también recordó cómo la presencia de Ángela lo ponía nervioso durante las ruedas de prensa.

Además, mencionó que existía una regla impuesta por Pepe Aguilar, que les impedía estar en el mismo lugar juntos. “Lo genuino es que yo la miraba y decía, talentazo... ella toda hermosa, estaba guapísima. Siempre me ponía nervioso cuando compartíamos en ruedas de prensa. A parte mi suegro tenía una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”.

A pesar de las restricciones, el cantante de mariacheño encontró una manera de acercarse a la menor de la dinastía Aguilar a través de la música. Según relató, inicialmente presentó la idea de la colaboración a Pepe Aguilar, buscando su aprobación antes de hablar directamente con Ángela. Una vez obtenida la luz verde, el proyecto avanzó rápidamente.

El cantante mencionó que existía una regla impuesta por Pepe Aguilar, que les impedía estar en el mismo lugar juntos. (Captura de pantalla)

“Yo trataba de disfrazar que me gustaba con ‘es talento’, quiero trabajar con ella. Ya con Edgar, le digo hagámos esta canción con Ángela, como lo de Rocío Durcal con Juan Gabriel. Yo sentía como que la historia estaba coqueta, chistosa, divertida... esa canción salió en 15 minutos. Le pregunto primero a mi suegro, ya después procedo a hablar con ella y se armó”.

La canción “Dime cómo quieras”, que fue un éxito en su momento, marcando la carrera de ambos artistas, quienes ahora son figuras representativas de la música regional mexicana. Este tema fue lanzado el 12 de noviembre de 2020 y pertenece al género regional mexicano. La canción combina mariachi con toques de ranchera, relatando un juego de conquista entre un hombre y una mujer.

Esta pieza fue escrita por Nodal junto con Edgar Barrera. Tras su estreno, rápidamente se posicionó en las listas de popularidad en México, Estados Unidos y otros países de habla hispana. El video musical, se grabó a distancia debido a la pandemia de COVID-19.

Ángela Aguilar y Cazzu convivieron brevemente en mayo de 2023 en el Foro Sol (Foto: Archivo)

Años después de dicha colaboración los cantantes se reencontrarían en un concierto de Christian para cantar en vivo el famoso tema. Un momento que continúa generando fuertes especulaciones, pues en aquel ensayo se encontraba Cazzu quien se encontraba embarazada de Inti, la pequeña que procreó con el sonorense cuando eran pareja.