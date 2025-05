Ceci Flores ‘se entrega’ a la FGR tras denuncia de madre buscadora de Jalisco: “Quien nada debe nada teme”

Ceci Flores acudió a la FGR tras haber sido denunciada por Irina Navarro, madre buscadora de Jalisco. | X- Ceci Flores

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acudió voluntariamente a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer la denuncia que puso en su contra Indira Navarro, madre buscadora de Jalisco, quien recientemente la acusó de difamarla.

En su cuenta de X, la madre buscadora sonorense indicó que busca ser atendida por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reiterando que ella acudirá voluntariamente a donde se le indique, para evitar que el organismo gaste recursos en citarla, en lugar de utilizarlos para buscar a sus dos hijos desaparecidos.

“Me encuentro aquí en la FGR donde se encuentra Gertz Manero. Quiero que me vea, que me escuche que me atienda.

“Hay un video que está circulando donde tengo denuncias en mi contra, yo no quiero que gasten recursos en buscarme, por eso me vengo a presentar, por que los recursos que quiero que gasten es en la búsqueda de mis desaparecidos, de mis hijos desaparecidos desde hace 10 años y seis años que no son buscados”, dijo en el video.

Precisó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación sobre la denuncia en su contra; sin embargo, insistió en que se presentará ante las autoridades que se le indiquen cuando se le solicite.

“Cualquier cosa que tenga que ver con mi situación legal quiero que me lo notifiquen, porque a mi no me ha llegado ninguna notificación, estoy denunciada solamente en redes sociales, entonces me vengo a presentar yo para que vean que no me voy a andar escondiendo y en mí no van a gastar para buscarme.

“Necesito que gasten recursos en la búsqueda de mis desaparecidos, y una vez que los encuentren me vuelvo a presentar donde sea necesario”, aseveró.

El video lo acompañó de un mensaje, en el cual afirma que “quien nada debe nada teme”, por lo que no buscará esconderse de las autoridades en caso de que haya cometido algún delito.

“Quien nada debe nada teme, estoy esperando en la sede de la @FGRMexico al Fiscal #AlejandroGertzManero para solicitarle información de publicaciones maliciosas que circulan en redes sociales que me aluden. Comparezco voluntariamente de buena fe, y vengo a solicitarle también que los recursos que piensan gastar contra mí, lo empleen para encontrar a mis hijos y a las personas desaparecidas de México.

“Yo no tengo miedo ni me escondo, estoy y estaré siempre donde se me sea requerida y así como regreso del campo de búsqueda con resultados positivos, regresaré también las veces que sean necesarias cuando las autoridades me requieran. @CNDH @RosarioPiedraIb @Claudiashein @CRVillaQ“, agregó.