Bad Bunny va por el récord de Shakira: el cantante anuncia el séptimo concierto en el Estadio GNP Seguros

Bad Bunny Estadio GNP Seguros. (Ocesa / X)

Bad Bunny sigue demostrando su imparable éxito, y ahora su objetivo parece estar fijado en superar el récord de conciertos de Shakira en la Ciudad de México. Tras agotar rápidamente las entradas de las seis fechas confirmadas para diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, el puertorriqueño anunció un nuevo conciertos para el 20 de diciembre, alcanzando así un total de siete presentaciones consecutivas en la capital mexicana.

El anuncio de las nuevas fechas se dio después de que los boletos para sus primeros seis conciertos, programados para los días 10, 11, 12, 15, 16 y 19 de diciembre, se agotaran durante la venta general realizada el pasado martes 13 de mayo. La altísima demanda dejó a miles de fanáticos en espera, con filas virtuales en Ticketmaster que superaron el millón de personas en su punto máximo, lo que provocó que la promotora OCESA confirmara una función más del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

A pesar de que no habrá más conciertos en el interior de la República Mexicana, no cabe duda de que los fans de Bad Bunny de todo el país están dispuestos a viajar a la Ciudad de México para asegurar su lugar en uno de los siete eventos del intérprete boricua. Actualmente, los nuevos boletos ya están disponibles en Ticketmaster, y aunque no se anunció una preventa especial, el principal patrocinador Banamex ofrece facilidades de pago a meses sin intereses: tres para compras mayores a tres mil pesos mexicanos y seis para compras superiores a seis mil pesos mexicanos.

Cartel oficial. (Ocesa)

El Debí Tirar Más Fotos World Tour ya está generando comparaciones con los logros de Shakira, quien anteriormente rompió récords en la Ciudad de México al sumar doce conciertos en total, algunos de ellos programados en agosto de este año. Bad Bunny parece dispuesto a posicionarse como el máximo fenómeno de los escenarios al cerrar el 2025 con una impresionante estadía de shows en un estadio que continúa consolidándose como referente para los eventos masivos en México.

Con estas nuevas fechas, el Conejo Malo confirma su supremacía en la industria musical y deja la pregunta abierta: ¿agregará aún más fechas en diciembre para alcanzar o incluso superar las 12 presentaciones de la cantautora colombiana? Por ahora, sus fanáticos tienen una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de uno de los artistas más influyentes de la música actual.

¿Cuánto cuestan los boletos para Bad Bunny?

Bad Bunny - Estadio GNP Seguros México. (Instagram / Ocesa / Ticketmaster)

PITS: $12 mil 183 pesos mexicanos

General A: $4 mil 863 pesos mexicanos

General B: $2 mil 8 pesos mexicanos

Zona GNP: $4 mil 741 pesos mexicanos

Verde B: $3 mil 155 pesos mexicanos

Naranja B: $2 mil 557 pesos mexicanos

Verde C: $1 mil 935 pesos mexicanos

Naranja C: $1 mil 93 pesos mexicanos

Los precios de la lista anterior ya cuentan el cargo por servicio de la boletera de conciertos.