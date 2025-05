INE comenzará cómputos distritales inmediatamente después del cierre de las casillas

El 1 de junio los mexicanos elegirán a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. (INE México)

Por primera vez en la historia electoral de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará los cómputos distritales de un proceso electoral extraordinario el mismo día de la jornada electoral. Según informó la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, este procedimiento se implementará el próximo 1 de junio, al cierre de las casillas, como parte del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.

En una conferencia de prensa, Taddei Zavala explicó que esta medida marca una diferencia significativa respecto a los procesos electorales federales ordinarios, en los que los cómputos distritales suelen comenzar el miércoles posterior a la jornada electoral.

En esta ocasión, los paquetes electorales serán trasladados inmediatamente a las 300 cabeceras distritales para iniciar el conteo definitivo. La Consejera Presidenta enfatizó que este procedimiento no debe confundirse con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni con un conteo rápido, ya que se trata de un cómputo definitivo.

El INE tiene previsto informar a la ciudadanía sobre el avance de los cómputos distritales entre las 23:30 y las 23:40 horas del mismo día de la elección. Taddei Zavala destacó que este nuevo sistema permitirá a la población observar en tiempo real el progreso del conteo a través de las oficinas distritales del Instituto, donde también podrán estar presentes observadores electorales.

“La ciudadanía acompaña este proceso desde las casillas, a través de la figura de las y los observadores electorales, en los mecanismos de recolección y en los cómputos distritales”, subrayó.

Cabe recordar que, en esta ocasión, el proceso electoral no contará con el conteo rápido, así como tampoco con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido al recorte presupuestal. En ese sentido, la ciudadanía no podrá contar con dichas herramientas que brindan un resultado en tiempo real, aunque no oficial. Por ello, las personas deberán aguardar hasta el cierre de los cómputos distritales.

El cronograma de los cómputos distritales establece que las elecciones para personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se llevarán a cabo del 1 al 3 de junio. Posteriormente, entre el 3 y el 4 de junio, se realizarán los cómputos correspondientes a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán contabilizadas del 4 al 5 de junio, mientras que las de las Salas Regionales del TEPJF se computarán entre el 5 y el 6 de junio.

El proceso continuará con los cómputos de las magistraturas de Circuito, programados del 6 al 8 de junio, y culminará con los de juezas y jueces de Distrito, que se llevarán a cabo entre el 7 y el 10 de junio. Este calendario busca garantizar un desarrollo ordenado y transparente del proceso electoral extraordinario.