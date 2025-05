Salgado Macedonio descarta abandonar Morena por reforma contra el nepotismo

El morenista negó salir de Morena por el tema contra el nepotismo. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El senador morenista Félix Salgado Macedonio ha negado categóricamente que la reciente prohibición del nepotismo electoral dentro de Morena lo haya llevado a considerar abandonar el partido. En declaraciones realizadas durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guerrero, Salgado afirmó: “Yo soy de Morena. Yo estoy con Claudia Sheinbaum hasta el infinito”, descartando así cualquier posibilidad de migrar al Partido del Trabajo (PT) o al Partido Verde.

El Consejo Nacional de Morena aprobó recientemente una reforma que prohíbe que familiares de funcionarios en funciones sean candidatos para el mismo cargo en las elecciones de 2027. Aunque la reforma constitucional entrará en vigor en 2030, el partido decidió aplicarla internamente desde 2025. Esta medida afecta directamente a Salgado, quien es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

A pesar de haber manifestado anteriormente su interés en postularse para la gubernatura en 2027, Salgado ha cambiado su postura, afirmando que respetará las decisiones del partido. “Yo creo que nos estábamos tardando. Es conveniente que todos nos sometamos a lo que se ha acordado en el Consejo Nacional de Morena y ratificar que lo tenemos que cumplir tal y cual”, declaró.

El senador también enfatizó que la prohibición no está dirigida específicamente hacia él, señalando: “Esa no es la harina de mi costal”. Además, reiteró su compromiso con el partido y su disposición para esperar: “Yo no tengo ningún problema. Además, yo sé que eso no es para mí. Primero, yo no he dicho que voy, a nadie le he dicho. Por lo tanto, yo estoy desempeñando mi trabajo como senador de la República que termina en el 27”.

El senador negó que la Ley Antionepotismo esté dirigida a él. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su postura contra el nepotismo, afirmando que Morena no permitirá candidaturas de familiares en 2027. “No es una ambición personal, por eso lo digo, este es un tema de fondo, de hacerle caso al pueblo, la gente es muy consciente”, expresó Sheinbaum.

Con estas declaraciones, Salgado busca disipar rumores sobre una posible ruptura con Morena y reafirma su lealtad al partido y a la presidenta Sheinbaum. Su decisión de no contender en 2027 y esperar hasta 2033 refleja su compromiso con las nuevas directrices del partido y su intención de mantenerse alineado con los principios de la Cuarta Transformación.