Félix Salgado Macedonio brincaría candado de Morena contra nepotismo para gobernar Guerrero en 2027

Félix Salgado Macedonio nego que incurra en nepotismo debido a que su hija no le heredaría el cargo de la gubernatura. (Senado Morena)

El senador Félix Salgado Macedonio, declaró que la Constitución le garantiza su derecho a buscar la gubernatura de Guerrero en 2027, aún cuando Morena cambie los estatutos para impedir el nepotismo en las candidaturas a partir de este año, pues el padre de la gobernadora Evelyn Salgado aseguró que el pueblo decidirá en las urnas y el cargo no sería heredado directamente por su hija.

“El 35 constitucional dice: Todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. ¿Cómo le borro?, ¿cómo le quito esa garantía individual a las personas?, no puedo. El 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo”, dijo el senador en un mitin en su estado natal, donde aseguró que el pueblo tomará la decisión.

Sobre la reforma contra el nepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ex candidato a la gubernatura de Guerrero dijo que ha mostrado su apoyo a la mandataria, pero cuestionó por qué los candados sólo aplicarán en Morena en 2027 si el Partido Verde podrá postular a su candidata en San Luis Potosí y el Partido del Trabajo en Zacatecas, a pesar de los lazos familiares de los actuales mandatarios estatales.

“Yo estoy apoyando todas las propuestas de mi presidenta Claudia Sheinbaum, todas, pero cómo me han fregado”, reprochó Salgado Macedonio, quien de acuerdo con Morena estaría impedido para buscar suceder a su propia hija en el gobierno guerrerense.

El senador por el estado de Guerrero dijo que será el pueblo quien decida si debe buscar la gubernatura en 2027. Foto: Cuartoscuro

Luego que el Senado modificó la reforma de la presidenta Sheinbaum para no afectar a los partidos que conforman la alianza que da a Morena la mayoría, Salgado Macedonio mostró su descontento.

“La de San Luis Potosí va a ser candidata a gobernadora por el Verde con todas las de la ley. El de Zacatecas va a ser candidato a gobernador por el PT y el Verde con todas las de la ley, y aquí el tarugo de Guerrero, como es de Morena, pues no va a ser, porque le van a poner un candado que diga que no puede ser el familiar de la gobernadora candidato”, expusó inconforme el morenista.

Luego que la bancada de Morena en el Senado acordó con el Verde y PT que la entrada en vigor de la ley contra el nepotismo entrará en vigor hasta 2030, permitiendo así a Félix Salgado MAcedonio buscar la candidatura en Guerrero en 2027, la dirigencia nacional del partido guinda anunció un cambio en los estatutos para poner un candado a sus propios candidaturas, Salgado Macedonio criticó dichos cambios pero dejó ver que él hará lo que el pueblo mande.

“¿Por qué no puede ser de aquí al 2030? Porque no y porque se ve mal. ¡Ah, bueno!, se ve mal, pues entonces no le entramos porque se ve mal. Pero qué decimos, ‘lo que el pueblo diga”, advirtió el senador.