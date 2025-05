Andrea Legarreta hace inesperada confesión a su hija Mía durante el programa Hoy

Andrea Legarreta soltó una inesperada petición a su hija mayor. Crédito: @andrealegarreta

Andrea Legarreta acaparó la atención de los televidentes durante la reciente transmisión del programa Hoy, donde se celebró a las conductoras previo al Día de las Madres.

Durante una dinámica de convivencia madre e hija, la conductora intercambió emotivas palabras con Mía y Nina, fruto de su relación con Erik Rubín.

Además de resaltar las cualidades de la presentadora, su hija mayor hizo un comentario que ocasionó una inesperada reacción en Legarreta, quien dejó ver sus deseos por convertirse en abuela.

“Gracias mamá por ser la mejor mamá del mundo, por ser la mujer más cariñosa, especial, esa lucecita que ilumina la vida de todos los que se encuentran al rededor de ella. En verdad eres mi lucecita, cada día te amo más”, expresó la joven.

Y agregó: “No puedo esperar a yo ser mamá para que tú también puedas cuidar también de mis hijos”.

(IG: @andrealegarreta // @miarubinlega)

La revelación hizo que la también actriz dejará al descubierto que quiere convertirse en abuela, pues de inmediato respondió: “Qué cosa más hermosa, ¡dame un nieto!“.

Las reacciones entre los presentes fueron de risas y caras de sorpresa, pero con el propósito de seguir con el juego, Raúl Araiza comentó que el motivo de la visita de su hija era para anunciar que se convertirá en mamá.

¿Mía, hija de Andrea Legarreta, quiere ser mamá?

A finales de 2024, comenzó a especularse que Mía Rubín tenía intenciones de convertirse en mamá junto a su novio Tarik Othón, por lo que la joven tuvo que salir a aclarar que aunque está en sus planes, no será en un futuro cercano.

“Ya me estaban casando, ya me estaban embarazando, ya habían dicho que me había fugado, boda secreta, nada de eso. Sin duda muy feliz, muy enamorada, pero nada más, hasta ahí. Me encantaría ser mamá, es uno de mis grandes sueños”, compartió en un encuentro con diferentes medios.

Mía Rubín, Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Instagram)

Tiempo después de sus primeras declaraciones sobre el tema, y el deseo público de Andrea Legarreta por convertirse en abuela, la hija de Erik Rubín volvió a dejar claro que será mamá en un futuro lejano.

“Obviamente quieren ser abuelos, pero pues ahorita no, un par de años más para que eso suceda. Quiero ser mamá joven, pero todavía no, estoy muy chiquita, quiero disfrutar mi noviazgo y ver qué me da la vida y qué prosigue”, sentenció.

Asimismo, compartió que siempre se ha visto como una mamá muy dulce y cariñosa, aal igual que su progenitora.