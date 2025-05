Acusan a Ángela Aguilar de burlarse de Belinda y Cazzu con un meme: “Humillándose como siempre”

(Crédito: EFE // Sale el sol)

Christian Nodal se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras el lanzamiento de su nueva canción: ‘X Perro’. Pero no fue el único, pues Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar también se colocaron entre las búsquedas más frecuentes por el tema.

Mientras algunos internautas detectaron presuntas indirectas en la canción para las exparejas de Nodal, otros arremetieron en contra de Ángela Aguilar porque supuestamente se burló de ellas al reaccionar en una publicación viral.

Fue la conductora Joanna Vega Biestro quien exhibió esta situación en el programa ‘Sale el Sol’.

Johanna Vega Biestro expuso lo sucedido en Sale el Sol. |TikTok: @imagenentretenimientotv

“Los fans de Belinda y Cazzu andan enojados porque hay un fan de Christian que subió una foto con un perro, abajo un sapo y una araña, que obviamente hacen referencia a Belinda y a Cazzu”, comenzó.

El perro es una referencia a Christian Nodal por el título de su nueva canción; el sapo se vincula a Belinda por su icónica canción infantil ‘El Sapito’, mientras que la araña es relacionada con Cazzu porque es su animal favorito y suele usarlo en sus proyectos musicales.

En el meme se lee la siguiente frase: “Andamos todos perros para el gran estreno del maestro Nodal”.

(TikTok: @imagenentretenimientotv)

Según la conductora, el meme se viralizó y Ángela Aguilar reaccionó con un like, lo que fue considerado por varios internautas como una burla para Belinda y Cazzu.

“¿Quién creen que le dio like? Ángela. Entonces dicen, si se están quejando de que la atacan, para qué se suma y ya vi y sí le dio like (...) de todo se dan cuenta, yo hasta dije: ‘lo inventaron’, no, sí está y está verificado“, comentó.

Tras el escándalo que se desató en redes, el fan de Christian Nodal eliminó la publicación de X.

Internautas también acusaron a la cantante de 'copiar' el concepto de Belinda para su nuevo álbum. (Ángela Aguilar)

“Muy mal por Ángela, quiere apagar el fuego y ve de que manera lo aviva”, comentó Ana María Alvarado.

Hasta el momento, ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto; no obstante, la situación desencadenó una nueva ola de comentarios en contra de Ángela Aguilar en redes sociales.

"Otros mil años de hate asegurados."

“Hay que seguirle, conste que ella no está dando cuerda."

“Ángela Aguilar humillándose cómo siempre."

“Belinda y Cazzu deberían sacar algo juntas.... Para callar al perro.”

“El que se lleva, se aguanta.”

“Ni Cazzu ni Belinda, se meten con ella.”

“Ángela Aguilar es muy incongruente.”

“Cuál es el problema, Belinda le escribió a Cazzu felicitándola por su canción.”