Tras confirmar su divorcio, mamá de Octavio Ocaña recuerda cómo fue la última llamada que recibió de su hijo

La mamá de Octavio Ocaña tambié confirmó su divorcio. (Foto: Instagram/@berthaocaa)

En una entrevista para el canal de Mich Rubalcava, la señora Ana Lucía compartió las palabras que intercambió con su hijo Octavio Ocaña en una de sus últimas llamadas.

De igual forma, confirmó los rumores de separación de su esposo, pues desde hace semanas se había especulado que el matrimonio ya no estaba junto pese a que la familia sigue en la búsqueda de la justicia por la muerte del actor.

Sin embargo, a pesar del trago amargo que atraviesa en su vida, la señora compartió conmovedoras palabras a casi cuatro años del fallecimiento de su hijo, el intérprete de Benito Rivers.

Familia de Octavio Ocaña.

Como fue la última llamada entre el actor Octavio Ocaña y su mamá, Ana Lucía

De acuerdo con la señora, nunca imaginó que su hijo perdería la vida tras una persecución policial en el Estado de México, pues aunque reconoce que tenía momentos de rebeldía, como cualquier otro joven de su edad, era un hombre protector, cariñoso que constantemente la visitaba y le realizaba llamadas.

De hecho, en uno de sus últimos intercambios telefónicos, el actor de Vecinos se tomó un momento para disculparse por los errores que había cometido como hijo:

“Quiero pedirte perdón por el mal hijo que fui en su momento, perdóname si te grité, si te ofendí, si tuve algún tipo de violencia fuerte por mi edad, porque eras una madre celosa de mis novias, sabías lo que me decías, era la verdad, yo me oponía. Te pido perdón y lo único que quiero es que si mis hermanas no te aman como yo, yo te amo con todo mi ser, perdóname mamita todo lo que te hice”.

De acuerdo con la mamá del fallecido actor, la respuesta que le dio quedó completamente marcada en ella, pues hasta el día de hoy la sigue recordando.

“Lloré con él, no sabes Mich le dije: ‘No hijo, no tengo nada que perdonarte, así como te di la vida, le pido a Dios por la gran estrella que eres, por el Octavio hijo que tuve’”, compartió.

Octavio Ocaña y su mamá eran muy unidos (Fotos: Instagram/@analuciaocaa)

Mamá de Octavio Ocaña confirma su divorcio a pocos meses del aniversario luctuoso de su hijo

Además de sincerarse sobre el duro momento que vivió tras la muerte del actor al recordar esas últimas palabras que intercambiaron, reveló la razón de su divorcio, pues desde hace semanas se comenzó a rumorar sobre un distanciamiento en la familia.

“Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas, me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó“, confirmó.

Asimismo, compartió que su expareja actualmente se encuentra con una empleada doméstica que antes trabajó para ella, y hoy en día, la considera una oportunista.