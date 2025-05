Melenie Carmona manda mensaje a su mamá Alicia Villarreal tras desplome del escenario donde cantaría en la GAM

(IG: @meleniecarmona // X: @Gposiadeoficial)

Alicia Villarreal, Ángela Carrasco, Ana Cirré y Alejandra Ávalos estuvieron a punto de sufrir una tragedia, pues el escenario donde presentarían su espectáculo GranDiosas se desplomó minutos después de que todas hicieron la prueba de sonido.

Los hechos ocurrieron el jueves 8 de mayo en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). De acuerdo con la información que compartieron las autoridades, un reporte preliminar indica que el accidente fue ocasionado por las fuertes ráfagas de viento y lluvia que se registraron en la Ciudad de México.

“No hubo pérdidas que lamentar, ni heridos de gravedad tras el incidente ocurrido durante el premontaje de la escenografía para el evento del Día de las Madres en la explanada. Siete personas fueron atendidas por crisis nerviosa y dos de ellas se trasladaron por heridas leves”, se lee en el comunicado.

Melenie Carmona manda mensaje a su mamá Alicia Villarreal tras el accidente

‘La Güerita consentida’ reapareció en redes sociales minutos después del accidente para informar que se encuentra bien, al igual que su equipo, y lamentó lo ocurrido.

“Con mucha tristeza estoy viendo lo sucedido. Lamento mucho no presentarme en el show que teníamos programado, donde me invitaron a participar en GranDiosas, íbamos a festejar a las mamás que bien merecido lo tienen. Mi equipo de trabajo está bien, está conmigo, estamos reunidos y ellos me informan que hay personas lastimadas. De verdad lo lamento muchísimo, espero que se recuperen pronto y que estén muy bien”, dijo.

Alicia Villarreal lamentó no poder celebrar a las mamás de CDMX como lo tenía planeado en un concierto gratuito Crédito: Instagram: Alicia Villarreal

Fue en esa publicación donde Melenie Carmona (hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona) le mandó un mensaje a su mamá; sin mencionar ni una sola palabra, le envió amor a través de un emoji de corazón.

Cabe recordar que actualmente madre e hija enfrentan rumores de supuesto distanciamiento. Esto luego de que Alicia Villarreal denunció a su esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia tras sufrir un ataque en su casa.

Derivado de ello, también habría retomado una solicitud de divorcio que habría levantado hace aproximadamente dos años.

Durante un show en Michoacán, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio para denunciar violencia Credito: @lachicaunica_

Integrantes de GranDiosas reaccionan al desplome del escenario en la GAM

Ana Cirré y Alejandra Ávalos concedieron una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde compartieron su sentir respecto a lo sucedido.

Alejandra Ávalos dijo: “Estoy consternada, pensando en lo que pudo haber sido y que gracias a Dios no fue, pensando en que el público estaba a punto de entrar al recinto y que cualquiera de ese tipo de situaciones pudieron haber hecho una verdadera tragedia”.

Ana Cirré agregó: “Estamos en shock, con sentimientos encontrados; al mismo tiempo agradecidos porque no estábamos ahí, no nos tocaba, habíamos estado minutos antes haciendo la prueba de sonido y aparentemente todo estaba en orden, yo no sentí diferente el escenario”.