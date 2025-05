Christian Nodal reveló que Ángela Aguilar lo hizo llorar con su canción “El Equivocado”: “Me quedó el saco”

El cantante afirmó sentirse muy orgulloso del trabajo de su esposa y confesó que lo conmovió hasta las lágrimas. (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar, recientemente lanzó su nuevo sencillo titulado “El Equivocado”. Un tema que según la intérprete, marca un momento significativo en su vida personal y profesional.

Para anunciar el estreno, la cantante compartió un fragmento del video oficial en sus redes sociales acompañado de un mensaje emotivo. “Poquito a poquito nos fuimos queriendo, nada estaba escrito”, se lee.

La hija de Pepe Aguilar describió la experiencia de producir esta canción como “un acto de amor” y aseguró que interpretarla es su forma de agradecer tanto a la persona que la inspiró como a quienes han respaldado su trayectoria artística.

Tras su lanzamiento, el videoclip de “El Equivocado” generó rápidamente especulaciones, ya que muestra una faceta íntima de Ángela junto a Christian Nodal. Las imágenes fueron grabadas durante unas vacaciones en pareja, lo que suscitó rumores sobre si la canción es una dedicatoria especial a su esposo.

Según Christian, su esposa no el dijo explícitamente que esa canción era sobre él. (Youtube Ángela Aguilar/Captura de pantalla)

Hasta el momento Ángela Aguilar no ha realizado declaraciones al respecto. Sin embargo previo a su presentación en Aguascalientes, Nodal compartió con la prensa sus impresiones sobre el nuevo sencillo de Ángela.

Fue en una entrevista para Ventaneando que Nodal afirmó sentirse profundamente orgulloso del trabajo de su esposa, quien, según sus palabras, desarrolló el álbum de manera independiente y desde una perspectiva más madura.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, ella solita y también desde un lado mucho más maduro, de un lado que creo que van a poder sentirla”, comentó el artista.

Además, confesó que el video musical de “El Equivocado” lo conmovió hasta las lágrimas.

“También ese video me sacó lágrimas”.

Y aunque el sonorense reveló que Ángela no le dijo explícitamente que estaba dedicada a él, sintió que la letra lo describía. “Cuando me mostró la canción del equivocado me tocó profundamente el corazón. No me dijo, ‘es para ti’ pero... me quedó el saco. Entonces me lo puse”, explicó.

Posteriormente, la cantante le propuso realizar un video juntos, a lo que él respondió con entusiasmo: “Le dije, ‘mami, cuenta conmigo para lo que sea‘ (...) Creo que salió un resultado muy hermoso y me siento muy feliz”. El video, según detalló, incluye momentos íntimos de unas vacaciones que ambos tomaron para recargar energías.

El sonorense reflexionó sobre su relación con Ángela, asegurando que el amor entre ambos sigue fortaleciéndose. (Youtube Ángela Aguilar/Captura de pantalla)

El intérprete de mariacheño también reflexionó sobre su relación con Ángela, asegurando que el amor entre ambos sigue fortaleciéndose y evolucionando con el tiempo. “Yo sigo manteniendo el amor como lo sentí desde el principio, creo que va creciendo y va transformándose en muchas cosas y va encarrilado por un buen camino”, expresó.